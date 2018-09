Precipita col paracadute | grave in Maremma

L'auto Precipita per 40 metri nella scarpata : 19enne salvo per miracolo : L'incidente nel Torinese. Il giovane è stato ricoverato con un trauma cranico e una lesione all'occhio

Fiumefreddo. Precipita ultraleggero : morta Rosa d’Agostino sorella del deputato Nicola : Un grave lutto ha colpito la nota famiglia D’Agostino ed in particolare il deputato dell’Ars Nicola D’Agostino. La sorella Rosa

Un piccolo aereo è Precipitato in Sud Sudan - almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti : Un piccolo aereo con 22 passeggeri è precipitato in Sud Sudan e almeno 19 delle persone a bordo sono morte. Il governo del Sud Sudan ha detto a Reuters che si stanno cercando ancora due persone, mentre un sopravvissuto è The post Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan, almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti appeared first on Il Post.

Bimbo di 20 mesi Precipita dal quarto piano : “Vivo per miracolo” : E' successo nel tardo pomeriggio di sabato a Livorno. Il cofano di una macchina ha attutito la caduta. Il piccolo adesso si...

L’uragano Lane minaccia le Hawaii : Precipitazione estreme - “inondazioni e frane improvvise pericolose per la vita” : L’uragano Lane, al momento classificato di 3ª categoria, si sta avvicinando sempre più alle Hawaii, scaricando piogge torrenziali su Maui e su Big Island, l’isola più grande dell’arcipelago. Inondazioni e onde alte rappresentano per il momento la più grande minaccia: il lento movimento della tempesta “aumenta notevolmente la minaccia di piogge intense prolungate e di precipitazioni estreme. Ciò comporterà inondazioni e ...

Montagna : Precipita in scarpata col quad - muore escursionista nel Comasco : Milano, 20 ago. (AdnKronos) - Un escursionista è morto mentre percorreva con un quad un sentiero sui monti di Ossuccio, in provincia di Como. L'uomo è finito fuoristrada con il mezzo ed è precipitato in una scarpata, dove è stato trovato morto dal soccorso alpino.

Bergamo - Precipita con il parapendio sul Pizzo Coca : 34enne muore sul colpo : L'incidente sul versante est. L'uomo ha perso il controllo per motivi ancora da accertare. Il decesso sul colpo

Incidente nel Bergamasco : Precipita col parapendio - morto 34enne : Incidente questa mattina nel Bergamasco: un uomo ha perso la vita cadendo mentre volava con il parapendio sul versante est del Coca. Non sono note nel dettaglio cause e dinamica dell’accaduto: è accertato che il 34enne ha perso il controllo del parapendio ed è caduto, morendo sul colpo. Il 118 di Bergamo ha inviato in zona l’elisoccorso, oltre al Soccorso alpino, ma per la vittima non c’era più nulla da fare. L'articolo ...

Davide Capello - il portiere vivo per miracolo : 'Io - Precipitato con l'auto. Sembrava un film' : La sua macchina viaggiava sulla A10 verso il centro di Genova ed improvvisamente è venuta giù assieme al ponte: dopo un attimo si è ritrovato tra le macerie e, incastrato tra le lamiere, dopo aver ...

Davide Capello - il portiere vivo per miracolo : «Io - Precipitato con l'auto. Sembrava un film» : La sua macchina viaggiava sulla A10 verso il centro di Genova ed improvvisamente è venuta giù assieme al ponte: dopo un attimo si è ritrovato tra le macerie e, incastrato tra le...

Genova - crolla ponte Morandi sulla A10 : “Morti sono 35”. Più di 30 auto e 3 tir Precipitati : si cercano dispersi tra le macerie. Aperta inchiesta per omicidio e disastro colposi – LA DIRETTA : È crollato all’improvviso, verso mezzogiorno del 14 agosto: orario di punta. A sbriciolarsi 200 metri del ponte Morandi, che corre sulla A10 a Genova, nella zona di Sampierdarena, portando con sé tre le 30 e le 35 auto, oltre a tre mezzi pesanti. L’ultimo aggiornamento dei vigili del fuoco parla di 35 morti. Tra le vittime anche un bambino. “I dati sono sicuramente suscettibili di ...

Messico - aereo Precipitato dopo il decollo : passeggero filma il momento dello schianto : Un passeggero dell’aereo che è precipitato in Messico poco dopo il decollo ha filmato il momento dello schianto. Nella prima parte del filmato l’aereo si alza da terra e comincia a ondeggiare per il forte maltempo. Poco dopo però il velivolo si schianta sulla pista, e gli altri passeggeri cominciano a urlare di paura. Nell’incidente sono rimaste ferite oltre 85 persone, ma non c’è stata nessuna vittima L'articolo Messico, ...

Aereo Precipita dopo il decollo - tutti salvi : come è avvenuto il "miracolo" : A bordo più di cento passeggeri: nessuna vittima. Due fattori essenziali per il "miracolo" in Messico. Video e foto

Messico - aereo Precipita in fase di decollo : nessun morto : Tags: 85 feriti aereo precipita cronaca incidente aereo Messico mondo nessun morto notizie nazionali Precedente