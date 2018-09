Potenza | uccide la moglie trentenne poi si suicida Ultime notizie Cersosimo | i due erano

Potenza - guardia giurata uccide la moglie di 30 anni e si suicida : Una guardia giurata ha ucciso la giovane moglie e si è suicidata subito dopo. La tragedia familiare è avvenuta stamattina in provincia di Potenza. L'uomo, 41 anni, ha ucciso con...

Omicidio a Potenza : l'ex moglie lo investe con la macchina e lo uccide : Omicidio a Potenza. Una terribile vicenda si è consumata nella giornata di sabato a Potenza, in Basilicata, dove una donna di quarant'anni ha investito l'ormai ex marito a seguito di un pesante ...

Potenza - INVESTE E UCCIDE IL MARITO/ Ultime notizie : trascinato per metri - omicidio per motivi sentimentali : POTENZA, INVESTE e UCCIDE il MARITO: Ultime notizie, travolto per metri. Si tratterebbe di omicidio premeditato: la donna non accettava la fine della loro relazione. Lui frequentava un'altra(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 22:09:00 GMT)

Potenza - investe il marito sul marciapiede e lo uccide : arrestata per omicidio premeditato : Potenza, investe il marito sul marciapiede e lo uccide: arrestata per omicidio premeditato Tragedia nel potentino, dove una donna ha investito e ucciso il marito: la donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario premeditato. I motivi del gesto sarebbero da ricondurre a liti familiari tra i due: la donna, a bordo della sua […] L'articolo Potenza, investe il marito sul marciapiede e lo uccide: arrestata per omicidio ...