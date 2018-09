Post Toninelli su revoca concessione a barbiere | poi lo cancella

Ancora ironia di Toninelli sul ponte : «Ho revocato la revoca al barbiere». E cancella il Post : Il ministro dei Trasporti, dopo le critiche per il sorriso a Porta a Porta col plastico del ponte Morandi, posta una foto in cui annuncia il taglio di capelli con la didascalia: «Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere». Pochi minuti dopo riposta la foto ma con una didascalia diversa

Toninelli di gaffe in gaffe - ancora ironia sul crollo del ponte : «Ho revocato la revoca al barbiere». Poi cambia Post : Nuova gaffe del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, già al centro delle polemiche per la foto con sorriso dallo studio di Porta a Porta con il plastico del ponte...

Danilo Toninelli su Instagram : “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi modifica il Post : Dopo le polemiche scatenate nelle scorse ore dalla foto a Porta a Porta in cui sorride tenendo in mano il plastico del ponte di Genova crollato, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha fatto un’altra gaffe. Il senatore M5S ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui sfoggia il nuovo taglio di capelli: “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere” scrive nella didascalia dell’immagine, che lo ritrae ...

Toninelli di gaffe in gaffe - ancora ironia sul crollo del ponte : 'Ho revocato la revoca al barbiere'. Poi cambia Post : Nuova gaffe del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, già al centro delle polemiche per la foto con sorriso dallo studio di Porta a Porta con il plastico del ponte Morandi ...

Ponte Morandi - Toninelli ironizza sulla revoca ad Autostrade - poi rimuove il Post. Pd : “Imbarazzante” : Polemica sul ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una foto pubblicata su Instagram ironizza sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi rimuove la didascalia. Polemiche dal Pd: "Imbarazzante, non sta bene".Continua a leggere

Toninelli - gaffe su Instagram 'Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere'. Poi cancella il Post : Una gaffe tira l'altra. Ancora impazzavano le polemiche per la foto con il plastico del ponte Morandi, nello studio di Vespa , ma il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di ...

Crollo ponte - botta e risPosta tra Toti e il ministro Toninelli sulla ricostruzione : A margine della Fiera del Levante di Bari, Di Maio ha voluto ribadire la linea del governo. "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ...

Concessioni - duro botta e risPosta fra il ministro Toninelli e l'Aiscat : 'Non abbiamo mai fatto pressioni sul ministero per bloccare la diffusione dei contratti di concessione' fanno sapere da Aiscat, che riunisce i concessionari autostradali,. Ma il ministro ribadisce: '...

Crollo Genova - Delrio - Pd - : da Toninelli nessuna proPosta : Roma, 27 ago., askanews, - 'Noi oggi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto ...

Autostrade pubblica la concessione - "risPosta alle strumentalizzazioni". Oggi Toninelli in Parlamento : La società Autostrade per l'Italia ha pubblicato online, rendendo "pubblico e accessibile a tutti i cittadini", il testo della convezione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con tutti gli allegati. Lo fa, è scritto in una nota della società, "per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema". E sottolinea come "nessuna norma interna o prassi ...

Migranti - Toninelli : la nave Diciotti attraccherà a Catania | Ma il Viminale dice no : prima risPoste Ue : "La nave Diciotti attraccherà a Catania". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture che ha ringraziato anche "i valorosi uomini della guardia costiera". Ma Salvini nega l'attracco: "Nessuna autorizzazione finchè non ci sarà certezza che i 177 Migranti a bordo andranno altrove".

STATALIZZARE AUTOSTRADE - GIORGETTI ‘FRENA’ SALVINI-TONINELLI/ Lega - “vignetta al Posto dei pedaggi” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:25:00 GMT)

Toninelli : «Nave Diciotti a Catania». Salvini : «Senza risPoste Ue non sbarcano» : Continua l'odissea della Diciotti che vive oggi un'altra giornata di incertezza. La nave #Diciotti attraccherà a Catania». Lo scrive il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su...

Toninelli : 'Nave Diciotti a Catania'. Salvini : 'Senza risPoste Ue non sbarcano' : Continua l'odissea della Diciotti che vive oggi un'altra giornata di incertezza. La nave #Diciotti attraccherà a Catania ' . Lo scrive il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. 'I ...