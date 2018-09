: Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - DaniloToninelli : Il presidente Toti si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di da… - repubblica : Ponte Morandi, Toti: 'Non tollereremo un'ora di ritardo, per nessuna ragione' [news aggiornata alle 11:19] - Agenzia_Ansa : #Genova La protesta degli sfollati del #PonteMorandi: 'rispetto!'. Toti contro Di Maio. Toninelli: 'Abbiamo subito… -

"Il governo ha fatto un decreto su Genova,ma se i tempi per la ricostruzione delMorandi non saranno quelli previsti da noi -entro settembre l'inizio della demolizione ed entro novembre il cantiere- ne risponderanno davanti ai liguri e agli italiani". Così il governatore della Liguriasu Facebook. "Nonun'ora di ritardo per nessuna ragione al mondo", aggiunge.(Di sabato 15 settembre 2018)