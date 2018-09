Ponte Morandi | la guardia di finanza presenta ai pm una black list con 60 nomi

Ponte Morandi - dalla Guardia di finanza ai pm di Genova “una lista con 60 nomi” : Potrebbe salire il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per il crollo del Ponte Morandi, a Genova. Una lista di 60 nomi su cui potrebbero ricadere responsabilità penali per il la tragedia del 14 agosto che ha causato la morte di 43 persone. E’ quanto hanno predisposto gli uomini del primo gruppo della Guardia di finanza, integrando un primo elenco di 25 persone, in una informativa inviata nelle ultime ore ai pm che indagano ...

CROLLO Ponte Morandi - GENOVA UN MESE DOPO/ Ultime notizie - felicità Gianluca : da vittima del crollo a papà : GENOVA, un MESE fa il crollo del PONTE MORANDI: commemorazioni e Ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e ricordo della tragedia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:48:00 GMT)

Ponte Morandi - Toti : “Non tollereremo ritardi del governo”. Salvini : “Scegliere commissario in accordo con gli enti locali” : Non si placa il botta e risposta a distanza tra il governo e la Regione Liguria sulla ricostruzione del Ponte Morandi. L’ultima mossa la mette a segno Giovanni Toti. Il nuovo affondo del governatore è arrivato su Facebook: “Ora il governo ha fatto un decreto su Genova, ma se i tempi per la ricostruzione del Ponte Morandi non saranno quelli previsti da noi – entro settembre l’inizio della demolizione e entro novembre l’inizio ...

Ponte Morandi : l’Espresso pubblica foto esclusive e accusa Toninelli e Delrio : La nuova inchiesta de l’Espresso, pubblicata online oggi, 14 ottobre, e firmata dal giornalista Fabrizio Gatti, rischia di creare non pochi grattacapi a diversi alti papaveri di Stato, compresi i ministri delle Infrastrutture che si sono succeduti negli ultimi anni. Tra questi, Gatti punta il dito sia contro Graziano Delrio, al timone delle Infrastrutture durante il governo Gentiloni, sia contro l’attuale titolare del dicastero, il pentastellato ...

Genova - crollo Ponte Morandi. Toti : "Non tollereremo ritardi" : "Non tollereremo un'ora di ritardo, per nessuna ragione al mondo", ribadisce. "Ad un mese dal crollo del ponte Morandi abbiamo trovato le case per chi ha dovuto abbandonare la propria. Mercoledì con ...

Ponte Morandi - Toninelli ironizza sulla revoca ad Autostrade - poi rimuove il post. Pd : “Imbarazzante” : Polemica sul ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una foto pubblicata su Instagram ironizza sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi rimuove la didascalia. Polemiche dal Pd: "Imbarazzante, non sta bene".Continua a leggere

Ponte Morandi : Bernini - governo faccia presto - stop politica dei bluff : Quindi? Per quanto ancora il paese dovrà aspettare? chiede Bernini polemica Basta politica degli annunci e delle passerelle, tanto rimproverata ai governi della sinistra, alla quale il M5S aggiunge ...

"Burattini al soldo di chi finanzia certa stampa" : la replica di Toninelli per la foto con il plastico di Ponte Morandi : Il sorriso di Toninelli con il plastico del ponte Morandi di Genova durante la trasmissione "Porta a Porta" scatena il popolo del web e sui social fioccano le critiche, a un mese di distanza dalla tragedia che ha colpito il capoluogo ligure. Moltissimi i tweet al vetriolo, sintomo di malumore nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Due domande: era necessaria la foto ricordo? E soprattutto: che c'era da ridere?", chiede ...

Ponte Morandi - Conte : "Entro 10 giorni avremo il Commissario" : ...

Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte Morandi : bufera sul Ministro : Il Ministro Danilo Toninelli ospite da Vespa posa sorridente di fronte al plastico del nuovo Ponte Morandi e scatta la polemica. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, esponente di spicco dei 5 Stelle, sorride mentre maneggia il modellino del Ponte crollato il 14 agosto, dimenticando forse per un attimo le 43 vittime e tutti problemi per gli sfollati e per un’intera Città.Toninelli viene ritratto sorridente da varie angolazioni in ...

Ponte Morandi - Toti 'Non tollereremo un ora di ritardo - per nessuna ragione' : Parla all'indomani delle commemorazioni e della commozione in piazza, a un mese dalla tragedia del Ponte Morandi, Giovanni Toti. Lo fa su Facebook. E le sue parole sembrano un chiaro richiamo al ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad Autostrade la ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Danilo Toninelli da Bruno Vespa - la rivolta per il sorriso del ministro sul Ponte Morandi : 'Da Tso' : rivolta social contro Danilo Toninelli a Porta a porta . Il ministro delle Infrastrutture è stato ospite di Bruno Vespa per parlare del ponte Morandi e del disastro di Genova e molti grillini duri e ...

GENOVA - Ponte Morandi UN MESE DOPO/ Ultime notizie - commercianti di Certosa fra le vittime “Noi in ginocchio" : GENOVA, un MESE fa il crollo del PONTE MORANDI: commemorazioni e Ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e ricordo della tragedia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:39:00 GMT)