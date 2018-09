Ponte Morandi | Bernini | governo faccia presto | stop politica dei bluff

Ponte Morandi - Toninelli ironizza sulla revoca ad Autostrade - poi rimuove il post. Pd : “Imbarazzante” : Polemica sul ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che in una foto pubblicata su Instagram ironizza sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova: "Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”. Poi rimuove la didascalia. Polemiche dal Pd: "Imbarazzante, non sta bene".Continua a leggere

"Burattini al soldo di chi finanzia certa stampa" : la replica di Toninelli per la foto con il plastico di Ponte Morandi : Il sorriso di Toninelli con il plastico del ponte Morandi di Genova durante la trasmissione "Porta a Porta" scatena il popolo del web e sui social fioccano le critiche, a un mese di distanza dalla tragedia che ha colpito il capoluogo ligure. Moltissimi i tweet al vetriolo, sintomo di malumore nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Due domande: era necessaria la foto ricordo? E soprattutto: che c'era da ridere?", chiede ...

Ponte Morandi - Conte : "Entro 10 giorni avremo il Commissario" : ...

Toninelli sorride di fronte al plastico del Ponte Morandi : bufera sul Ministro : Il Ministro Danilo Toninelli ospite da Vespa posa sorridente di fronte al plastico del nuovo Ponte Morandi e scatta la polemica. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, esponente di spicco dei 5 Stelle, sorride mentre maneggia il modellino del Ponte crollato il 14 agosto, dimenticando forse per un attimo le 43 vittime e tutti problemi per gli sfollati e per un’intera Città.Toninelli viene ritratto sorridente da varie angolazioni in ...

Ponte Morandi - Toti 'Non tollereremo un ora di ritardo - per nessuna ragione' : Parla all'indomani delle commemorazioni e della commozione in piazza, a un mese dalla tragedia del Ponte Morandi, Giovanni Toti. Lo fa su Facebook. E le sue parole sembrano un chiaro richiamo al ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad Autostrade la ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Danilo Toninelli da Bruno Vespa - la rivolta per il sorriso del ministro sul Ponte Morandi : 'Da Tso' : rivolta social contro Danilo Toninelli a Porta a porta . Il ministro delle Infrastrutture è stato ospite di Bruno Vespa per parlare del ponte Morandi e del disastro di Genova e molti grillini duri e ...

GENOVA - Ponte Morandi UN MESE DOPO/ Ultime notizie - commercianti di Certosa fra le vittime “Noi in ginocchio" : GENOVA, un MESE fa il crollo del PONTE MORANDI: commemorazioni e Ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e ricordo della tragedia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:39:00 GMT)

[Il retroscena] E il Ponte Morandi diventa una partita. Braccio di ferro tra Lega e Cinque Stelle per il commissario : "Genova e i liguri - avverte Roberto Cassinelli, avvocato e deputato di Forza Italia - non possono accettare anche questa umiliazione: vedere che la politica litiga intorno al nome del commissario ...

Ponte Morandi - Conte a Genova : "Entro 10 giorni avremo il Commissario" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte alla commemorazione a Genova ad un mese esatto dal crollo di Ponte Morandi e, nel ricordare le 43 persone che hanno perso la vita nella tragedia - "Il primo pensiero lo dedico a tutti coloro che soffrono e soffriranno per i postumi di questa immane tragedia" - ha fatto una promessa importante e fondamentale per l'avvio della ricostruzione: A 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto ...

Ponte Morandi - Conte : Entro dieci giorni il nome del Commissario : Teleborsa, - Genova si ferma nel ricordo della tragedia di Ponte Morandi . Un mese fa 43 persone perdevano la vita in modo assurdo, inaccettabile. E tutta la città alle 11,36, nel momento esatto in ...

Ponte Morandi - mediazione Lega-M5S per la ricostruzione : Pace fatta tra Lega e MoVimento 5 Stelle. Le due forze che sostengono il governo hanno trovato una mediazione sulla ricostruzione del Ponte Morandi e sul commissario di governo. A darne l'annuncio è ...

Genova - Tullio Solenghi ricorda le 43 vittime del Ponte Morandi. VIDEO - : Lunghi applausi, lacrime e tanta tristezza in piazza De Ferrari dove migliaia di persone, circa 7 mila, si sono riunite per un momento di ricordo collettivo. L'attore genovese ha raccontato per ognuna ...

CONTE LANCIA DECRETO GENOVA : “IN 10 GIORNI IL COMMISSARIO”/ Crollo Ponte Morandi - “no ricatto Autostrade” : DECRETO GENOVA, Cdm approva ma il nome del commissario non c'è. Ultime notizie: in arrivo Agenzia Infrastrutture, previsto monitoraggio costante. Oggi un mese dal Crollo Ponte Morandi(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:20:00 GMT)