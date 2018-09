Pokerissimo Sampdoria | Frosinone annichilito allo Stirpe | Defrel non si ferma più

sportfair

(Di sabato 15 settembre 2018) I doriani passano 5-0 in trasferta contro il, costretto ad arrendersi alla doppietta die ai gol di Quagliarella, Caprari e Kownacki Lacontinua a macinare vittorie e gol, questa volta è ila farne le spese, subendo cinque reti dagli indiavolati giocatori blucerchiati. Fabrizio Corradetti/LaPressefinisco 0-5 per gli uomini di Giampaolo, che non lasciano scampo ai malcapitati avversari, riusciti finora a conquistare un solo punto in quattro giornate. Sono sei invece quelli dellache, dopo aver steso il Napoli al Ferraris, asfalta anche i ciociari in trasferta, mettendo in mostra un’ottima prestazione. Sugli scudi il solito Gregoire, che piazza la seconda doppietta consecutiva dopo quella rifilata agli azzurri. Le altre reti portano la firma di Quagliarella, che taglia oggi il traguardo dei 50 gol con la ...