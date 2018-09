Pokémon Let' s Go Pikachu e Let' s Go Eevee tutto quello che c' è da sapere

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu e Eevee : The Pokémon Company International e Nintendo svelano Nuovi interessanti dettagli riguardo i prossimi due capitoli dedicati ai mostriciattoli collezionabili, in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli:Read more…

Nintendo annuncia due nuovi hardware bundle dedicati a Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Chiunque stia pianificando di mettere le mani su Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch potrà scegliere tra due nuovi hardware bundle speciali, che si affiancheranno a queste nuove avventure Pokémon il prossimo 16 novembre.I pacchetti includono:Sono stati anche rivelati nuovi dettagli sui giochi. Durante l'avventura, i giocatori potranno usare i loro Pokémon partner (Pikachu o Eevee) per superare gli ostacoli usando ...

Pokémon : Let's Go - Pikachu! ed Eevee! - ritorna Surfing Pikachu : Pokenchi , show varietà giapponese, è sempre una grande fonte di news per gli appassionati del mondo dei Pokémon. Nella puntata odierna, infatti, il Game Director di Pokémon: Let's Go, Pikachu! ed Eevee! , Junichi Masuda , ha portato in diretta degli spezzoni di gameplay dei nuovi spin-off in ...

Nintendo Switch Online : niente salvataggi cloud per Pokémon Let's GO Pikachu/Eevee e Splatoon 2 : Pokémon Let's GO Pikachu, Pokémon Let's GO Eevee e Splatoon 2 non supporteranno la funzionalità offerta da Nintendo Switch Online dei salvataggi in cloud, riporta Gamingbolt.Arriva purtroppo conferma da parte delle pagine web ufficiali dedicate ai giochi in questione, dove possiamo leggere chiaramente "Questo gioco non supporta il backup dei salvataggi via cloud".La possibilità di poter salvare la nostra partita anche sulla nuvola è un vantaggio ...

Un nuovo trailer per Pokemon Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! ci mostra le Mega Evoluzioni : Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! si stanno avvicinando sempre di più al lancio e, grazie ad alcuni trailer già rilasciati, si sta creando una forte eccitazione per l'arrivo dei giochi. Nella giornata di oggi vi proponiamo un ulteriore trailer.Come segnala Gamingbolt, il nuovo video è piuttosto breve e dura solamente 30 secondi, ma sembra piuttosto interessante, mostrando le forme di Mega Evolution sia di Kangaskhan che di ...

Pokémon Let's Go Pikachu / Eevee si mostra in alcune brevi clip di gameplay : Mancano ormai pochi mesi all'uscita del primo gioco dei Pokémon per Nintendo Switch, ci ricorda Mynintendonews.Ebbene seppur si tratti del primo capitolo per la console ibrida di Nintendo, non si tratta però di un nuovo capitolo nel panorama Pokémon. Il gioco infatti, come sappiamo, sarà niente meno che un remake di Pokémon Giallo, il celebre titolo della serie che in Giappone uscì per Game Boy nel 98'.Ad ogni modo possiamo comunque farci ...

Pokemon : Let's Go Pikachu/Eevee si mostra in un nuovo interessante trailer : Pokemon: Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee ritorna a mostrarsi in un nuovo interessante trailer, il quale ci riporta nella regione di Kanto, riporta VG247, per la gioia di tutti i nostalgici.Come possiamo vedere in questo filmato possiamo ammirare la bellezza del nuovo impianto grafico della serie offerto da Nintendo Switch. Come saprete il gioco altro non è che un remake di Pokémon Giallo, per cui possiamo ammirare la regione di Kanto con le ...

Le Mega Evoluzioni torneranno in Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Pokemon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch sono stati ufficialmente annunciati nel mese di febbraio e, da allora, abbiamo già avuto modo di scoprire alcune delle caratteristiche dei due giochi. Di recente, ad esempio, abbiamo dato un'occhiata alla regione di Kanto, il mondo di gioco presente nei titoli.Ora, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che in Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! faranno ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee : diamo uno sguardo all'editor del personaggio : Nei mesi che ci separano all'uscita di Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Evee, Nintendo sta lentamente svelando alcuni elementi del gioco e se l'ultima volta il publisher aveva mostrato le personalizzazioni dei due Pokémon starter, Evee e Pikachu, oggi condivide un interessante screenshot che immortala l'editor del personaggio.Osservando l'immagine, pubblicata da Nintendo of America su Twitter e riportata in seguito da VG24/7, ...

Esploriamo il mondo di Pokemon : Let's Go - Pikachu! & Eevee! in un nuovo video : Come riporta Mynintendonews, Nintendo UK ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokemon: Let's Go Pikachu & Eevee! che sarà di sicuro interesse per i numerosi fan dei Pokemon.Pokemon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch sono stati ufficialmente annunciati poco tempo fa, sono ispirati a Pokemon Yellow, originariamente uscito su Game Boy in Giappone nel 1998 e, a seconda della versione che sceglierete, inizierete ...

Pokemon : Let's Go - Pikachu! & Eevee! - un nuovo video ci fa esplorare il mondo di gioco : Nintendo UK ha caricato sul suo canale YouTube un nuovo video relativo a Pokémon: Let's Go Pikachu & Eevee! . Il filmato, visionabile poco sotto, ci permette infatti di dare una prima occhiata alla ...

Pokémon : Let's Go Pikachu/Eevee potrebbero essere compatibili coi prossimi capitoli della serie : I giochi dei Pokémon sono sempre molto attesi e adesso che è uscita da più di un anno Nintendo Switch lo sono più che mai, tanta è la curiosità degli appassionati di vedere come Game Freak e The Pokemon Company sfrutteranno il nuovo hardware di Switch.Ebbene sembra proprio che i prossimi capitoli della saga, previsti per il 2019, saranno molto più in linea con le tradizioni della serie, accostandosi di più ai classici giochi dei Pokémon che ...

Jesse e James torneranno assieme al Team Rocket in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee : In Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee faranno ritorno due volti familiari per milioni di fan dei Pokémon, si tratta infatti degli storici antagonisti Jesse e James del Team Rocket che abbiamo sempre visto fin dalla prima serie anime dedicata al fenomeno mondiale dei mostriciattoli da catturare, riporta Gamingbolt.Vi ricordate di Jesse e James? Il Team Rocket ha sempre accompagnato le avventure di Ash Ketchum cercando in tutti i modi di ...

Pokémon Let's GO Pikachu e Eevee : ecco come potremo personalizzare i due Pokémon starter : come già sapevamo, Pikachu e Eevee saranno grandi protagonisti in Pokémon Let's GO! Eevee e Pokémon Let's GO! Pikachu, accompagnandoci costantemente nelle avventure a cui prenderemo parte nel gioco a partire dalla sua uscita, fissata per il 18 novembre 2018 in esclusiva per Nintendo Swithc.come segnala VG24/7, Nintendo Italia ha reso noto oggi che potremo addirittura personalizzare i due teneri mostriciattoli, pubblicando un'immagine sul proprio ...