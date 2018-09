Più grande e meglio? Smartphone Huawei con display oltre i 7 pollici in arrivo

Ilary Blasi - il no Più clamoroso al Grande Fratello Vip : 'Non volevo perdere il lavoro'. Chi è il 'matto' : Ha detto no a Grande Fratello Vip e Isola dei famosi per non perdere il lavoro. Giorgio Mastrota , uno dei volti storici di Mediaset , oggi campa con le televendite e ne va fiero. Intervistato da ...

Natasha Crown - ossessionata dal lato B/ Mangia 6 chili di Nutella al giorno : "Sarà il Più grande al mondo" : Natasha Crown, la modella ossessionata dal lato B. Se ne parla a Pomeriggio 5: Mangia 6 chili di Nutella al giorno per renderlo il più grande del mondo(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 17:40:00 GMT)

Vettel : 'Il nemico Più grande? Sono io. La Ferrari può farcela' : La scalata alla montagna di Lewis Hamilton riparte da Singapore. Per Sebastian Vettel e la Ferrari è imperativo levarsi di dosso le scorie dello shock di Monza. Per ridurre i 30 punti di svantaggio ...

Apple : arriva l'iPhone XS da 6 - 5 pollici - il Più grande di sempre - E il nuovo Watch è 'salutista' : Cook: dispositivi iOS hanno raggiunto quota 2 miliardi - "Ha raggiunto quota 2 miliardi il numero di dispositivi mobili che in tutto il mondo utilizzano iOS", il sistema operativo di Apple, ha ...

Nasce centesimo minuto : le Più grandi firme raccontano il grande calcio : Renzo Parodi - Genovese, inviato speciale e capo dello sport al Secolo XIX per il quale ha seguito dovunque partite di calcio ma anche processi e grandi fatti di cronaca. Autore di molti libri sul ...

A Shanghai il Più grande complesso di sci indoor al mondo : Per intenderci, il già di per sé enorme Ski Dubai sembrerà un palazzetto dello sport a confronto, considerato che la struttura che sarà costruita in Cina sarà quasi quattro volte più grande, con ...

Di Battista : “Sostengo con forza il governo - nazionalizzazione Autostrade Più grande regalo a italiani” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, assicura di sostenere con forza il governo M5s-Lega e afferma che "la nazionalizzazione di Autostrade sarebbe il più grande regalo al popolo italiano". E aggiunge: "Questo governo per me riuscirà a rigarantire al popolo italiano alcune fette di indipendenza".Continua a leggere

Apple - l'iPhone Più grande e costoso di sempre. XS e XS Max sono dual sim. Presentato il Watch Series 4 - Leggi la cronaca : L'attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone . Come l'anno scorso il keynote si consumera il 12 di settembre e come ormai noto sano tre i modelli ...

Apple Watch serie 4 Più grande - più bello - più tutto! : Apple ha ufficialmente presentato l’Apple Watch di quarta generazione, un dispositivo che in questi anni è diventato parte integrante delle abitudini quotidiane di diverse persone, soprattutto per le sue funzionalità fitness, grazie al GPS integrato e contemporaneamente per la sua capacità di monitorare i parametri vitali grazie all’avanzato sensore di battito cardiaco. Apple Watch 4 è dotato di uno schermo più grande del 35% rispetto ...

Arriva nuovo Apple Watch - Più grande e ridisegnato : Al via la diretta dell'evento Apple dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Sul palco Tim Cook presenteìrà i nuovi iPhone e un nuovo Apple Watch Qui la diretta streaming All'inizio un video all'interno ...

Paypal supera i 250 milioni di utenti : se fosse un Paese - sarebbe il quinto Più grande al mondo : A vent'anni dalla nascita, Paypal ha superato i 250 milioni di account attivi sulla piattaforma, segnando la cifra record di 3 milioni di nuovi utenti al mese. A darne l'annuncio con un post sul suo ...

James Van Der Beek - l'attore di Dawson's Creek rivela : «Tre aborti - il dolore Più grande della mia vita» : Oggi è felicemente sposato da oltre otto anni ed ha una famiglia molto numerosa, perché dalla moglie Kimberly ha avuto cinque meravigliosi bambini. l'attore James Van Der Beek , noto in tutto il mondo per il ruolo da protagonista nella serie cult Dawson's Creek , non dimentica però quelle ferite del passato che non potranno mai rimarginarsi. Dawson's Creek compie 20 anni, ecco le foto della ...

Simona Ventura : “Temptation Island è la mia sfida Più grande”. La conduttrice si racconta in una lunga Intervista : Martedì 18 settembre è stato fissato l’inizio di Temptation Island Vip: il reality dei sentimenti e delle tentazioni che vedrà per la prima volta al comando Simona Ventura. Simona Ventura: “Temptation è la mia sfida più grande !” La conduttrice si è raccontata in una lunga Intervista al settimanale Chi, e affidandosi alla penna di Gabriele Parpiglia ha sviscerato quelle che sono le sue emozioni, le sue paure, le sue fragilità, ma anche la sua ...