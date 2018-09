Più fondi per «reddito» e nuove pensioni | slitta taglio Irpef

Manovra - Più fondi per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni : Potrebbe crescere la dote a disposizione dei partiti in vista della legge di Bilancio. E pare quindi destinato a lievitare anche l'importo complessivo della Manovra che il governo deve approvare entro ...

Salvini : in decreto sicurezza Più fondi e più uomini per lotta alla mafia : Più fondi e più uomini per lotta alla mafia . Li ha promessi Salvini durante la visita nel rione Libertà di Bari. 'Nel decreto sicurezza - ha detto il ministro dell'Interno - ci sarà un notevole ...

Fondi interprofessionali - un sistema per incentivare la formazione e tutelare le categorie Più deboli : di Barbara Pigoli * Industria 4.0 non è un cambiamento, si tratta una vera e propria rivoluzione, che porta con sé novità dirompenti e impatta sulle competenze richieste ai lavoratori e sulle forme di trasmissione del sapere: competenze specialistiche, adattabilità e formazione adeguata sono la condizione per garantire occupabilità ai lavoratori. I Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, costituiti e gestiti dalla parti ...

Vaccini contro hiv e malaria sempre Più lontani - i fondi per la ricerca non bastano : Tuttavia, rilevano, il mondo si sta muovendo in direzione opposta: i governi, le fondazioni private e le aziende farmaceutiche all'inizio degli anni 2000 avevano aumentato la spesa, che poi è calata ...

L'agricoltura italiana sempre Più bio ma la tradizionale fa il pieno di fondi Ue : Secondo il report 'Cambia la terra', presentato ieri al Sana di Bologna da FederBio con Isde- Medici per l'ambiente, Legambiente, Lipu e Wwf, la politica agricola comunitaria sovvenziona per il 97,7% ...

Milano : Confcommercio - Più fondi a imprese in difficoltà per cantieri : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Prosegua il dialogo costruttivo fra le istituzioni a beneficio di imprese e cittadini. E' l'auspicio di Confcommercio Milano, dopo i rilievi del Comune sull’entità delle risorse del bando di Regione che destina 300mila euro alle imprese commerciali lombarde la cui attivi

Migranti - governo all’Ue : "Più fondi per frenare le partenze" : L’ipotesi di superamento del 3% del rapporto deficit-pil continua a tenere banco nel governo in vista della prossima manovra finanziaria: "Vedremo di rispettare tutte le regole, tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può far crescere questo Paese e far star meglio gli italiani senza irritare coloro che ci osservano dall'alto. Vedremo di essere bravi e convincenti" ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ai ...

Migranti - governo : “Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. Sulla Libia conferenza in Italia a novembre” : Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. E Sulla Libia una conferenza in Italia a novembre. Sono i risultati del vertice tenuto a Palazzo Chigi al termine delle due ore di vertice sul tema delle migrazioni e Sulla nuova crisi libica. “Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia – si legge nel comunicato rilasciato dalla presidenza del Consiglio al termine della riunione tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enzo ...

Migranti - Palazzo Chigi : "Più fondi Ue per meno partenze" : "Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia, abbiamo preso atto positivamente dell'impegno dei ministri degli Esteri - assunto a Vienna il 31 agosto scorso- di trovare una soluzione ...

P.Chigi : Più fondi Ue per ridurre flussi : 20.18 Obiettivo dell'Italia è quello di avere più fondi nel bilancio Ue per ridurre le partenze dei migranti. Lo sottolinea una nota ufficiale di palazzo Chigi diramata al termine del vertice di governo. "Il governo è soddisfatto per i risultati fin qui ottenuti e l'Italia si sta anche battendo affinché siano resi più efficaci gli accordi bilaterali per il rimpatrio nei Paesi di origine di coloro che non hanno diritto d'asilo", conclude la ...