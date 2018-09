Pirlo non ha dubbi | ' La Juventus può davvero vincere la Champions'

La Figc : “impegno in tv di Pirlo non in linea con le esigenze della Nazionale” : Andrea Pirlo è stato accostato alla Nazionale nelle scorse settimane, ma tutto saltò a causa del suo impegno televisivo che non si integrava con quello chiesto dalla Figc “Con Andrea Pirlo era stato avviato un discorso. Ho parlato solo una volta con lui, con l’accordo di scambiarci le situazioni contrattuali, ma poi il suo impegno televisivo per la Champions League non ci sembrava in linea con le esigenze della federazione, per ...

Pirlo sceglie Sky perché la Figc non lo ha scelto : di Tony Damascelli A ndrea Pirlo non ha scelto Sky. E' il calcio che non ha scelto Pirlo. Che ruolo è quello di vice allenatore della nazionale, per un campione del mondo nel Duemilasei, plurimedagliato a livello internazionale con il Milan e protagonista assoluto con la Juventus? La solita lavata di coscienza del Palazzo, una bandiera da piantare sulla pelle ...

Pirlo attacca : “niente Nazionale ma non per mia scelta” : “Il percorso del mio ritorno in Nazionale si è interrotto non per mia volontà“. Andrea Pirlo fa chiarezza sul mancato approdo alla panchina azzurra come vice del ct Roberto Mancini, con una dichiarazione all’Ansa. “In Federcalcio – dice ancora Pirlo – sapevano tutto dei miei impegni con sponsor e partner extra-calcistici, compreso l’accordo che stavo chiudendo con Sky. Per andare incontro alle loro ...

Pirlo non sarà il vice di Mancini in Nazionale. Pronto Gregucci : TORINO - Andrea Pirlo non sarà il vice del ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini come invece era nei piani dell'ex campione del mondo e della Figc . L'operazione salta per gli impegni di Pirlo con 'Sky', sarà opinionista per la Champions , e anche con gli sponsor personali. Il suo posto nello staff azzurro sarà preso da Angelo ...

