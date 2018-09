Pirlo | ' La Juventus due gradini superiore a tutte Il Milan è la squadra che gioca meglio'

Juventus - Pirlo sprona Dybala : "Si alleni come CR7 e sarà titolare" : Paulo Dybala ha perso terreno nelle gerarchie di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano nelle prime uscite in bianconero gli ha preferito Cristiano Ronaldo , Mario Mandzukic, Douglas ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...

Pirlo e la sua visione sulla Juventus : “a CR7 serve una punta accanto - do un consiglio a Dybala” : Andrea Pirlo ha parlato della sua ex squadra, la Juventus, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo sa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla Juventus, inatteso ma sino ad un ...

Pirlo e quel presentimento sulla sua ex squadra : “Cristiano Ronaldo può far vincere alla Juventus la Champions” : La Champions League è alla portata della Juventus con Cristiano Ronaldo, parola di Andrea Pirlo “La Juve di Cristiano Ronaldo vincerà la Champions? Ci prova, non è detto che comprando un giocatore così la vinci, però certamente ti avvicini molto. Un giocatore che sposta gli equilibri magari può servire finalmente alla Juve per vincere la Champions”. Così Andrea Pirlo commenta il colpo di mercato del club bianconero a margine ...