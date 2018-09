Pirlo | La Juve può vincere la Champions

Pirlo non ha dubbi : 'La Juventus può davvero vincere la Champions' : Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo esalta il Milan dell'ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Pirlo, a margine dell'inaugurazione del Flagship Nike Store in corso Vittorio Emanuele a Milano, è ...

Pirlo : 'La Juventus due gradini superiore a tutte. Il Milan è la squadra che gioca meglio' : Con la maglia della Nazionale e non solo, perché i colori di Milan e Juventus sono ancora ben impressi nella mente, così come l'azzurro con cui è salito sul tetto del mondo. Adesso il calcio lo ...

Juventus - Pirlo sprona Dybala : "Si alleni come CR7 e sarà titolare" : Paulo Dybala ha perso terreno nelle gerarchie di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico toscano nelle prime uscite in bianconero gli ha preferito Cristiano Ronaldo , Mario Mandzukic, Douglas ...

Calciomercato Juventus - il clamoroso indizio di Pirlo : si lavora a un grande ritorno

Pirlo : 'Juve in prima fila per la Champions. Allegri top. Dybala - imita CR7' : Sette anni fa, di questi tempi, lanciava in porta Lichtsteiner per il primo gol targato Juventus nel neonato Stadium. Oggi, dopo 164 partite in bianconero e 4 scudetti vinti, in quello stadio ci ...

Pirlo e la sua visione sulla Juventus : “a CR7 serve una punta accanto - do un consiglio a Dybala” : Andrea Pirlo ha parlato della sua ex squadra, la Juventus, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo sa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla Juventus, inatteso ma sino ad un ...

Pirlo : 'Stupito dall'addio di Bonucci al Milan. Pogba può tornare alla Juve Dybala? Se si allenasse come Ronaldo...' : Allegri lo mette tra i primi tecnici al mondo? 'E' uno dei migliori, con la Juve ha fatto molto bene e vinto tanto: gli manca solo la ciliegina della Champions. E' cresciuto rispetto al primo anno in ...

Pirlo : “Pjanic via dalla Juve? I campioni vanno e vengono” : “Miralem Pjanic è un bravissimo giocatore; ha caratteristiche diverse da me, ma ognuno interpreta quel ruolo come meglio crede. E lui lo sta facendo bene”. Lo ha detto l’ex centrocampista della Juventus, Andrea Pirlo, a margine della presentazione dei palinsesti sportivi di Sky, a Milano. A chi gli chiede che cosa farebbe la Juve nel caso decidesse di sostituirlo, risponde: “Comunque prenderebbe qualcun ...

Pirlo - Cr7 a Juve può fare la differenza : Ne è convinto Andrea Pirlo, nuovo talent di Sky Sport, a margine della presentazione dei palinsesti a Milano. ''Sono contento - aggiunge Pirlo - per la Juventus che sia arrivato un grandissimo ...

Pirlo : “Juve più vicina a sogno Champions con Ronaldo” : “La Juve di Cristiano Ronaldo vincerà la Champions? Ci prova, non è detto che comprando un giocatore così la vinci, però certamente ti avvicini molto. Un giocatore che sposta gli equilibri magari può servire finalmente alla Juve per vincere la Champions”. Così Andrea Pirlo commenta il colpo di mercato del club bianconero a margine della presentazione della stagione di Sky Sport a Villa Necchi Campiglio a Milano. “Con CR7 ...

