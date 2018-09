Pif ad HuffPost | La legalità razzista di Salvini è fuffa Oggi rivaluto Alfano | in

huffingtonpost

(Di sabato 15 settembre 2018) Pif ha un messaggio per il ministro dell'Interno Matteoe glielo recapita tramite. "Io non voglio un ministro dell'Interno che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva dei sinti'. Io voglio un ministro che dica: 'abbiamo abbattuto una casa abusiva, punto!". Perché, argomenta il conduttore e attore siciliano, "nel momento in cui fai una differenza di razze, sei un". Per questo chiede adi occuparsi dei reati al di là della nazionalità di chi li ha commessi, si aspetta che annunci su Facebook ("perché lui non fa dichiarazioni, fa post", ironizza) l'abbattimento di case abusive costruite da italiani ("Vada a Licata, dove il sindaco è stato sfiduciato perché voleva abbattere le case di villeggiatura abusive dei ricchi"), di violenze perpetrate dai nostri concittadini.A margine dell'incontro "Democrazia è ...