Picchiato da genitori nigeriani | a 10 anni scappa coi fratellini

(Di sabato 15 settembre 2018) "Aiuto, mamma e papà ci picchiano". Così il bimbo di 10appena ha portato in salvo anche i due- il più piccolo dei quali di appena 6- dai maltrattamenti dei, coppia di origine nigeriana residente ad Arezzo. Come racconta Tgcom24, il bimbo èto di casa - scalzo - insieme agli altri due e si è rivolto a un passante per chiedere aiuto dopo l'ennesima violenza in casa. L'uomo ha quindi chiamato la questura. Agli agenti i tre piccoli hanno raccontato di aggressioni verbali, ma anche botte con un bastone e con un manico di scopa, oltre punizioni fatte di pesi da tenere in mano per ore o il rimanere chiusi al buio in una stanza. I tre sono stati portati in una struttura protetta e del caso si stanno occupando i pm di Arezzo e il tribunale dei minori di Firenze.