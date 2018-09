Piano Rom | a Roma due bambini su tre non andranno a scuola

L'Ad di Autostrade rompe il plastico del nuovo ponte di Genova di Renzo Piano : Imbarazzo a Genova. Al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di Renzo Piano per un nuovo viadotto sul Polcevera L'Ad di Aspi Giovanni Castellucci ha preso in...

Luigi Di Maio - il Piano diabolico del grillino per rompere con Salvini : il sospetto sull'accordo col Pd : ... più le pressioni a livello internazionale, con i mercati in fibrillazione in attesa che le agenzie di rating si esprimano sullo stato di salute dell'economia italiana, stanno mettendo il presidente ...

Sente la sirena e si cala dal quarto Piano con le lenzuola annodate - ma cade e si rompe la gamba : TRENTO. Si è spaventato per le sirene, temendo che fossero quelle della polizia, e ha tentato di calarsi dal quarto piano di un condominio utilizzando delle lenzuola legate fra loro. Come nelle ...

Raganello - le 10 vittime : tre i napoletani - due i romani. Antonio - cosentino - fu volontario al RigoPiano : Il giorno dopo la tragedia sono dieci i morti accertati nelle Gole del Raganello dopo che la Protezione civile ha reso noto che non ci sono più dispersi. Ecco l'elenco ufficiale delle vittime, ...

Donadoni : 'Dietro alla Juve vedo Inter - Milan - Napoli e Roma sullo stesso Piano' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 In un'Intervista rilasciata sulle pagine dell'edizione odierna de ' La Gazzetta dello Sport ', Roberto Donadoni torna a parlare della sua esperienza a Napoli . Ma non solo: ' Visto da fuori questo campionato è molto Interessante e mi piacerebbe esserne protagonista - racconta l'ex ...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. Avvertita a Reggio Emilia - Parma e Mantova. Epicentro a Bagnolo in Piano : Una forte scossa di Terremoto è stata Avvertita in Emilia Romagna , con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia . L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano in ...