Perde 120 kg | ma non è felice Peggiora di giorno in giorno | poi il dramma Aveva 37 anni

(Di sabato 15 settembre 2018) Voleva dimagrire, tornare in forma, e c’era riuscita. Kelly Burndred, 37, dopo essere arrivata a pesare 190 chili, nepersi ben 120. Era quindi tornata magra, dopo l’operazione di bypass gastrico a cui si era sottoposta nel 2015, ma era tutt’altro che. Il suo nuovo corpo snello non le ha portato la soddisfazione e la gioia chetanto desiderato, come racconta oggi il marito, Gareth Burndred, di Chesterton, ma l’ha fatta sprofondare in una brutta depressione che ha portato all’epilogo più tragico: Kelly si è uccisa.già tentato il suicidio in passato, ma non c’era riuscita. E ad aprile scorso si è impiccata. “Era diventata una persona diversa, afflitta da pensieri ancora più oscuri”, racconta Gareth allo Stoke-on-Trent Live. Ora l’uomo, coetaneo di Kelly, ha deciso di creare un gruppo di sostegno a nome della ...