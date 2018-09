Perché sono lugubri i silenzi europei sulle proposte di Paolo Savona

GIOVANNI VERNIA/ Il comico imita Luca Carboni : "Ecco Perché sono qui..." (Tale e quale show) : GIOVANNI VERNIA, il comico sarà un valore aggiunto del programma? Dopo una lunga imitazione di Fedez si cimiterà in nuove parti con grande curiosità del pubblico. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:33:00 GMT)

La sindrome dell'occhio secco - colpa dello smartphone / Cos'è e Perché le lacrime sono importanti? : Gli smartphone sono responsabili dell'aumento della sindrome dell'occhio secco. Ecco perché le lacrime sono così importanti e a cosa servono nell'equilibrio della salute degli occhi.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:17:00 GMT)

Uomini e donne - l'ex che sputtana Maria De Filippi : 'Sono un uomo vero - loro...'. Perché è sparito dalla tv : 'Usato come un pacco'. Clamoroso atto d'accusa contro Uomini e donne . A colpire duro è Giuliano Giuliani , ex del reality sentimentale di Maria De Filippi , 'sospeso' dal programma dopo una ...

I prezzi iPhone XS e XR : dove sono i rincari e Perché da noi costa di più : (Foto: Apple) A poche ore dall’evento di lancio dei nuovi iPhone, a fare discutere tra le altre cose sono come sempre anche i prezzi, che partono dagli 889 euro chiesti per la versione base di iPhone XR per arrivare ai 1689 euro della versione da mezzo terabyte di iPhone XS Max. prezzi alti, sicuramente, che però in Italia sono più alti che altrove; non solo rispetto agli Stati Uniti, dove anche applicando la tassazione locale i gadget ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi/ “Sono geloso di lei!” - poi confessa di averla “danneggiata” : ecco Perché : Un paio di giorni fa, Elisa Isoardi ha debuttato con la sua nuova avventura prendendo le redini de “La prova del cuoco”. Matteo Salvini ha fatto il suo in bocca al lupo e poi...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio Ferragnez : solo oggi svelato il Perché : Invito a vuoto per Francesco Totti e Ilary Blasi, al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni: la festa di nozze dei Ferragnez, a Noto, aveva tantissimi vip tra gli invitati, ma come spesso...

Mafia capitale - la forza d’intimidazione e la Cassazione : ecco Perché per i giudici all’ombra del Colosseo ci sono i boss : La chiave è la forza d’intimidazione. Una caratteristica che non è solo delle mafie tradizionali ma anche di quelle che Giuseppe Pignatone ha definito in passato come “piccole mafie“. È per questo motivo – con tutta probabilità – che la corte d’Assise d’appello di Roma ha riconosciuto Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e altre 16 persone colpevoli di associazione a delinquere di stampo mafioso. Mafia ...

Barbara d’Urso : “Domenica vincerà Mara Venier perchè ci sono circostanze che oggettivamente la favoriscono” Ecco quali! : Se ieri sono tornati i programmi del primo pomeriggio (calando però negli ascolti), domenica torneranno Domenica Live e Domenica In con Barbara d’Urso e Mara Venier. Le due sono grandi amiche e non soffrono la concorrenza e se per Mara Venier a vincere la gara degli ascolti sarà la d’Urso “perché è impossibile da battere“, per Barbara vincerà la Zia. Fra le motivazioni anche una serie di “circostanze che oggettivamente la favoriscono“. Quali? ...

Fedez-Ferragni - Perché Francesco Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio : Lo scorso 1 settembre Fedez e Chiara Ferragni si sono giurati amore eterno. Alle nozze però erano assenti degli ospiti speciali: Ilary Blasi e Francesco Totti. Come ben ricordano i fan dei Ferragnez, la coppia era stata invitata tramite un video pubblicato su Instagram, in cui la fashion blogger e il rapper li avevano invitati a raggiungerli a Noto per i festeggiamenti. La famiglia Totti però non è mai sbarcata in Sicilia e non ha nemmeno ...

Perché Totti e Ilary Blasi non sono andati al matrimonio Ferragnez : solo oggi la verità : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, a Noto, aveva tantissimi vip tra gli invitati: ma come spesso accade, a fare notizia è più chi ad una festa non ci va, rispetto a chi ci...

Sconfigge la leucemia a 8 anni ma non può andare a scuola Perché ci sono bimbi non vaccinati : La storia di un bambino veneto di 8 anni che dopo aver affrontato la terribile malattia e averla sconfitta con l'aiuto di un trapianto si è ritrovato a fare i conti con le scelte novax di alcuni genitori dei suoi compagni di scuola. Nella sua classe ci sono diversi bimbi non vaccinati che potrebbe comprometterne la sua già precaria salute.Continua a leggere

Perché non ci sono sport motoristici alle Olimpiadi? : I 10 + 1 sport più popolari al mondo Vai alla gallery , 12 foto, Olimpiadi: gli sport più strani che ora non ci sono più Vai alla gallery , 11 foto,

Il Pd non si può liberare di Renzi Perché non ci sono alternative : I dirigenti del Pd di Mantova chiedono a gran voce, scritto nero su bianco su un documento, ai vertici nazionali la ripresa dell'attività politica. Non si parla da marzo. Serve un rilancio rapido. È il mood in tante federazioni d'Italia. Riassumono lo stato di salute del secondo partito italiano ben focalizzato da l'ex ministro Carlo Calenda: "L'opposizione viene fatta in modo ridicolo. Attualmente nel Pd fanno delle direzioni in ...

Serena Williams - multa da 17mila dollari per la sfuriata contro l’arbitro. “Lo ha fatto Perché sono una donna” : multa da 17 mila dollari per Serena Williams, per la sua sfuriata durante la finale degli Us Open di sabato sera. Lo ha annunciato la Usta, Us Tennis Association. La tennista americana ha perso la finale contro la giapponese Naomi Osaka per 6-2, 6-4, ma a fare notizia è stato soprattutto il suo sfogo contro le decisioni del giudice di sedia Carlos Ramos. Ora a Serena vengono contestate tre violazioni: nello specifico, 4 mila dollari sono per i ...