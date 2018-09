Pensioni minime a 780 euro dal 2019 | tre ipotesi con quota 100 e uscita precoci

Reddito di cittadinanza - Castelli : "Prima le Pensioni minime"/ Ultime notizie M5s : "è la base della manovra" : Reddito di cittadinanza, Castelli: "Prima le pensioni minime". Ultime notizie M5s, il viceministro dell'Economia poi sottolinea: "è la base della manovra"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:42:00 GMT)

Pensioni - via libera gli aumenti : A gennaio le minime saranno portate a 780 euro : Le Pensioni minime saranno portate a 780 euro già da gennaio. Ad annunciarlo, in un’intervista alla Stampa, il viceministro dell'Economia, Laura Castelli. L’esponente del M5s ha anche dichiarato che per il reddito di cittadinanza bisognerà invece aspettare qualche mese in più. Ma si tratta solo di 'tempi tecnici'. --Il reddito di cittadinanza, ha detto Castelli, "è la base attorno alla quale ruota l'intera manovra. Partiremo il primo gennaio con ...

Pensioni - Quota 100 - Quota 41 e aumenti alle minime : l'annuncio di Di Maio : Il vicepremier: "La pensione di cittadinanza arriverà con il reddito di cittadinanza". E sul superamento della legge Fornero...

Pensioni - Quota 100 e aumenti alle minime : il contratto di governo alla prova dei numeri : Secondo Itinerari Previdenziali, la pensione di cittadinanza tanto cara ai 5 Stelle avrebbe costi proibitivi per le casse...

Governo diviso per la Stabilità 2019 : aumento delle minime e Pensioni anticipate i 2 nodi : Adesso dalle parole bisogna passare ai fatti perché i tempi sono maturi. Manca poco alla Legge di Stabilita' prevista per fine anno e le aspettative degli italiani, aumentate dopo che Lega e Movimento 5 Stelle hanno inserito nel loro programma una riforma radicale della legge Fornero, adesso chiedono risposte. L’abolizione della Legge Fornero di cui tanto si parlava, probabilmente non sara' fatta del tutto, perché ci saranno solo graduali e di ...

Riforma Pensioni 2018/ Verso aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Verso aumento delle minime entro fine anno. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 agosto(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:14:00 GMT)

Pensioni d’oro - la proposta Lega-M5S : “Tagliarne almeno 158mila sopra i 4mila euro netti per alzare minime e sociali” : Tagliare gli assegni previdenziali superiori ai 4mila euro netti e non siano ‘coperti’ dai contributi versati nell’arco della vita lavorativa. E, con i proventi, alzare le Pensioni minime e sociali portandole dagli attuali 450 euro mensili a quota 780. E’ quello che prevedono i disegni di legge presentati da Lega e M5s alla Camera e al Senato con doppia firma dei capigruppo gialloverdi. “Saranno almeno 158 mila i ...

Ipotesi di taglio alle Pensioni più alte per aumentare sociali e minime fino a 780 euro : Il progetto di legge sul taglio degli assegni d’oro è stato depositato e sarà valutato al rientro dalla ferie estive, a settembre. Il testo della proposta, composto da sei articoli, è depositato e adesso attende di essere valutato in sede parlamentare. Le pensioni superiori a 4.000 euro al mese saranno ricalcolate e quindi ridotte: tutto ciò che verrà risparmiato confluirà in un'altra misura cara all’esecutivo, l’aumento delle pensioni più ...

