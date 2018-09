Pd |  Orfini | sciogliamolo e rifondiamolo | così è inutile

agi

(Di sabato 15 settembre 2018) "Stracciamo lo statuto del Pd, sciogliamolo e. Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di paese che non condivide le politiche di questo governo: dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all'altezza della sfida. Il partito com'è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti, basta questa distinzione con la società civile, decidiamo insieme la linea politica e la leadership". Così Matteo Orfini, presidente del Pd, alla sesta festa di Left Wing che si sta svolgendo alla Città dell'altra economia di Roma.