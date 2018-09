Pd | ora lo dice anche il presidente Orfini | “Cambiare nome non basta | il partito non

Ilva : il 90% dei lavoratori di Cornigliano e Novi Ligure dice dice sì all'accordo con ArcelorMittal : Arrivano i primi si dei lavoratori Ilva all'accordo sindacale con ArcelorMittal siglato la settimana scorsa al tavolo al Mise. A dare il via libera a grandissima maggioranza (89,4%)...

Esiste ancora l'indice del Big Mac? : Da allora il Big Mac Index è però entrato nei libri di testo di economia ed è stata persino creato il termine ' burgernomics '. Così ogni anno The Economist continua a calcolarlo e a pubblicarlo, di ...

Ancora caldi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 : la situazione oggi 12 dicembre : Una delle questioni più calde in ambito smartphone da un mese a questa parte si riferisce agli ormai noti problemi Instagram, soprattutto in relazione a specifici device come il cosiddetto Samsung Galaxy S7. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, risalente allo scorcio finale del mese di agosto, è indispensabile concentrarsi sulle recenti novità che possiamo riepilogare per i nostri lettori oggi 12 settembre. Come stanno le cose in questo ...

Germania : migliora fiducia imprese - indice Zew oltre le attese : L'indice ZEW sul sentiment dell'economia invece, sempre stilato dall'Istituto omonimo, si porta a -10,6 punti rispetto ai -13,7 di agosto, risollevando così dal minimo toccato a luglio 2018. Ricevi ...

Italia - indice Zew fiducia economia peggiora in settembre - cala a... : L'indice Zew che misura la fiducia degli investitori sull'economia Italiana peggiora a settembre, portandosi a -34,7 con una flessione di 4,9 punti.

Germania - migliora l'indice Zew a settembre ma resta negativo : Teleborsa, - migliorano leggermente le aspettative di crescita dell'economia tedesca. A settembre, l'indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment dell'economia nei prossimi mesi, si porta a -10,6 punti rispetto ai -13,7 di agosto, risollevando così dal minimo toccato a luglio 2018. Il dato, elaborato dall' Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute , ...

Zona Euro - indice Sentix settembre peggiora e delude le attese : Teleborsa, - peggiora l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa, deludendo le aspettative degli analisti. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco, che ...

Ponte Morandi - Toninelli dice che Autostrade pagherà ogni centesimo : Roma, 9 set., askanews, - Autostrade dovrà risarcire e 'pagherà fino all'ultimo centesimo e non costruirà un Ponte che ha fatto crollare per inadempienza'. Lo ha affermato il ministro delle ...

Vuelta a España 2018 - domani giorno di riposo. Si riparte martedì 11 settembre con la sedicesima tappa. orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : Dopo tre frazioni impegnative, entrambe con arrivo in salita, la Vuelta a España 2018 si prende la tradizionale pausa del lunedì tra la seconda e l’ultima settimana di corsa. I corridori approfitteranno della giornata di riposo domani, lunedì 10 settembre, per accumulare energie in vista della fase più importante dell’evento. La carovana tornerà in sella martedì 11 settembre per affrontare la sedicesima tappa della corsa iberica, una ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della tredicesima tappa. Rodríguez - che sorpresa! Bene Quintana e Yates - Aru ancora in difficoltà : Continuano i colpi di scena alla Vuelta a España 2018 e sull’arrivo in salita di La Camperona va in porto ancora la fuga, con il trionfo dello spagnolo Óscar Rodríguez. Non molte invece le differenze tra i big, con Nairo Quintana che è il migliore al traguardo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della tredicesima tappa. pagelle tredicesima TAPPA Vuelta A España Óscar Rodríguez 10: la più grande sorpresa di ...