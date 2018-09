Pd | la proposta choc di Orfini | “Sciogliamolo e rifondiamolo”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 settembre 2018) “Stracciamo lo statuto del Pd, sciogliamolo e rifondiamolo”. Parola del presidente del Pd, Matteo. Alla sesta edizione della festa di Left Winha parlato in streaming ma usando parole che più chiare non potevano essere. “Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di paese che non condivide le politiche di questo governo: dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all’altezza della sfida. Il partito com’è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti, basta questa distinzione con la società civile, decidiamo insieme la linea politica e la leadership”. Parole che raccolgono in qualche modo il filo tenuto dal segretario Maurizio Martina che non più tardi di ieri, alla Festa dell’Unità di Torino, quando ha detto che “a dieci anni dalla nascita del Pd il problema non è cambiare nome, ma ridare attualità alla sfida ...