Paul Manafort | il superpentito

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole/ Ultime notizie - il procuratore Mueller accerchia Trump : Russiagate, Paul Manafort si dichiara colpevole. Ultime notizie, il procuratore Mueller accerchia Trump in merito ai presunti rapporti del tycoon con i russi nel 2016(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Russiagate - Paul Manafort accetta di collaborare con il procuratore speciale Mueller : Paul Manafort, ex direttore della campagna elettorale di Donald Trump, ha scelto di cooperare con il procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate, l'inchiesta sulla presunta interferenza russa nelle elezioni del 2016. Già giudicato colpevole, in agosto, di frodi fiscali e bancarie, si è dichiarato colpevole di due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e per ostacolare la giustizia. La vicenda giudiziaria è legata ...

Paul Manafort - ex capo del comitato elettorale di Trump - collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena : Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di due capi d’imputazione in un processo a suo carico che sarebbe dovuto cominciare la prossima settimana. Manafort ha quindi accettato di collaborare con il procuratore speciale The post Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale di Trump, collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena appeared first on Il Post.

Russiagate - Paul Manafort ritenuto colpevole per 8 capi d'accusa - : L'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump è stato riconosciuto responsabile di frode fiscale e finanziaria. Su altre 10 imputazioni la giuria non ha raggiunto un verdetto unanime e il ...