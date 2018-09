PAROLE PER LEO A VALLO DELLA LUCANIA MARTEDI 18 SETTEMBRE 2018

Uomini e Donne news - Claudio D’angelo : PAROLE speciali per il Trono Classico : news Uomini e Donne, Claudio D’Angelo: un messaggio speciale dopo l’esperienza al Trono Classico Sono passati due anni da quando Claudio D’Angelo è salito sul Trono di Uomini e Donne. L’ex tronista si è infatti visto passare da tentatore di Temptation Island a tronista di una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Ad oggi, il […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio D’angelo: parole speciali per il ...

Spread e PAROLE dannose del governo : il costo per famiglie e imprese : Agosto è stato un mese nero per Piazza Affari e per i BTp. Le dichiarazioni contraddittorie dei politici hanno aumentato la volatilità, generando, come sottolinea Draghi, «danni» finanziari...

'A te che mi hai cambiato la vita' - Fedez e la canzone per Leone : le PAROLE che lo mettono a nudo : FUNWEEK.IT - A 28 anni Fedez è un cantante ultra-famoso, ha una sua casa discografica, ha sposato l'influencer più nota al mondo ed è diventato papà da soli 5 mesi:...

“Ecco perché lo ha fatto”. Rosita - suicida a 16 anni. La verità nelle PAROLE dei giudici : «Il maltrattamento emergeva a fronte di una mal intesa funzione genitoriale, svolta dai coniugi Raffoni sulla base di agiti ed omissioni disfunzionali che esponevano la figlia ad un contesto traumatico cronico, costellato da incertezze e frustrazioni, isolamento totale, umiliazioni e denigrazioni della dignità umana, negazione del ruolo di figlia e di appartenenza al nucleo familiare». Così la Corte d’Assise di Forlì nelle motivazioni in ...

Fedez ha scritto una canzone per il piccolo Leone : “Non è una canzone come le altre. Sono PAROLE che mi mettono a nudo” : “Pensare che se nell’estate del 2016 non avessi scritto in maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome (in Vorrei ma non posto, ndr) noi oggi non saremmo qui, da un lato mi fa sorridere e dall’altro mi mette i brividi”. Così diceva Fedez sull’altare a Chiara Ferragni nelle sue promesse nuziali, ormai due settimane fa. La musica ha fatto da tramite al loro amore e, oggi, torna ad essere protagonista con l’annuncio (via social, of course) ...

PAROLE «dannose» e spread - il costo per famiglie e imprese : Agosto è stato un mese nero per Piazza Affari e per i BTp. Le dichiarazioni contradditorie dei politici hanno aumentato la volatilità, generando, come sottolinea Draghi, «danni» finanziari...

Fedez - una canzone per Leone : "Sono PAROLE che mi mettono a nudo" : "Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri...". Queste le parole che Fedez ha scritto in un post su Instagram dedicate al piccolo figlio Leone. Da cornice alla dedica, una foto di padre e figlio sdraiati su un letto."È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà ...

Le PAROLE di Draghi e Moscovici e l'arte della proroga (anche per Genova). Di cosa parlare stasera a cena : Lo diciamo noi (che non votammo 5 stelle neppure per vedere com'era) che non si deve parlare a vanvera, neppure dal fronte leghista, di conti pubblici, manovre, persecuzione delle imprese, nazionalizzazioni punitive, ed è un conto. Lo dice Mario Draghi ed è un altro. Lo diciamo noi che con il bilanc

Fedez e la canzone dedicata al figlio : 'PAROLE PER te che farò sentire ad altri' : 'Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri'. Fedez ha deciso di annunciare così, ...

Ue - Moscovici : “In Europa ci sono dei piccoli Mussolini”. Di Maio : “Non si permetta - PAROLE commissario inaccettabili” : Oggi “c’è un clima che assomiglia molto agli anni Trenta. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini…”: lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. “La storia, come diceva Raymond Aron, è tragica, bisogna evitare ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in crisi/ Uomini e Donne - le PAROLE di lei : "grazie per tutto" (Trono Over) : Uomini e Donne, Trono Over: Gemma Galgani frequenta un nuovo cavaliere mentre continua la crisi tra Ida Platano e il fidanzato Riccardo Guarnieri (video).(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:55:00 GMT)

L'uragano Florence arriva negli Usa - polemiche per le PAROLE di Trump - : Hanno suscitato non poche reazioni le parole del presidente che, per rassicurare i cittadini, ha definito "un successo incredibile" la gestione dell'emergenza a Porto Rico di un anno fa, in cui sono ...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le PAROLE degli azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

MotoGp – Warm up di Misano allarmante per la Yamaha : le PAROLE deluse di Maio Meregalli : Maio Meregalli commenta il deludente Warm up dei piloti Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: le parole del team director della squadra di Iwata Warm up deludente ed allarmante in casa Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno chiuso rispettivamente in settima e undicesima posizione, non rispettando le aspettative del team dopo le positive qualifiche di ieri del Gp di San Marino e della ...