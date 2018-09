: Settembre. Il Papa preghiamo per l'educazione e il lavoro per i giovani dell'Africa - Avvenire_Nei : Settembre. Il Papa preghiamo per l'educazione e il lavoro per i giovani dell'Africa - MonrealePress : IL PAPA SALUTA PALERMO - Ultima tappa della sua visita a piazza Politeama. E si è rivolto ai giovani: 'Sognate in g… - staplica : RT @Tornielli: Il Papa ai giovani: siate liberi e denunciate sfruttamento e malaffare @LaStampa -

"Voi in piedi,scusatemi se vi ho parlato seduto, ma le caviglie mi facevano male". CosìFrancesco aia Palermo, ultima tappa in Sicilia. "Per essere costruttori di futuro vanno anche detti dei no: no al muro dell' omertà, un 'ecomostro' che va demolito per edificare un avvenire abitabile. No alla mentalità mafiosa, all'illegalità, alla logica del malaffare,veleni corrosivi della dignità umana.No a violenza: chi la usa non è umano". Poi: "chiamati a esseredi". E "no a fatalismo e rassegnazione".(Di sabato 15 settembre 2018)