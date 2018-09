Papa Francesco ai boss : 'Non si può essere mafiosi e credere in Dio' : Come Wojtyla ha chiesto loro di convertirsi. e Poi esortato i giovani a far crollare il muro di omertà. Bergoglio a Palermo per ricordare don Pino Puglisi, il parroco ucciso dalla mafia il 15 ...

Papa Francesco IN SICILIA PER DON PINO PUGLISI/ Diretta streaming video Brancaccio : la visita alla Casa museo : PAPA FRANCESCO a Palermo per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre PINO PUGLISI: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:25:00 GMT)

Papa Francesco ricorda don Pino Puglisi e fa un appello - ma i mafiosi non si ‘convertiranno’ mai : Nel giorno dell’anniversario della morte di Don Pino Puglisi, il Papa è andato a Palermo per ricordare l’uomo di chiesa ucciso dai fratelli Graviano per la sua opera di contrasto alla mafia. L’invocazione del Papa verso i mafiosi di “Cosa Nostra“ è stata la stessa usata da Giovanni Paolo II quando il nove maggio 1993 andò nella Valle de Templi e disse : “mafiosi, convertitevi “. Corre l’obbligo precisare che di lì a poco, era il 27 ...

Sicilia - Papa Francesco come Wojtyla : "Non si può essere mafiosi e cristiani : convertitevi o sarete persi" : Circa ottantamila fedeli hanno accolto Bergoglio 25 anni dopo l'assassinio di don Pino Puglisi. "Unico populismo è servire il popolo senza accusare" ha ribadito il Papa.

