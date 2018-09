Papa | arcivescovo Agrigento | monito contro mafia continuazione messaggio Wojtyła

Papa : arcivescovo Agrigento - ha portato speranza per questa Sicilia : Palermo, 15 set. (AdnKronos) - "Papa Francesco, con la sua visita a Palermo, ha portato speranza per la Sicilia". Così, l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Francesco Montenegro, parlando della visita del Papa a Palermo. "Se ci sono giovani che ancora riescono a sorridere e a gridare - dice - vuol

Chi è Viganò - l'arcivescovo che accusa il Papa : Originario di Varese, già nunzio apostolico negli Stati Uniti d'America e autore delle lettere che diedero origine al cosiddetto scandalo Vatileaks, Carlo Maria Viganò è l'arcivescovo che accusa Papa ...

Chi è l'arcivescovo che ha chiesto a Papa Francesco di dimettersi : Quando lasciò il suo incarico di nunzio apostolico a Washington - di fatto l'ambasciatore della Santa Sede negli Stati Uniti - monsignor Carlo Maria Viganò si aspettava un prestigioso incarico in Curia. E invece ad attenderlo c'erano la pensione anticipata e la prospettiva dell'oblio. Ma il prelato non ha mai avuto alcuna intenzione di rassegnarsi, tanto da scatenare una ...

Un arcivescovo ha chiesto al Papa di dimettersi : Carlo Maria Viganò, ex ambasciatore vaticano negli Stati Uniti, sostiene che il Papa sapesse degli abusi commessi sessuali da un cardinale e non abbia fatto nulla The post Un arcivescovo ha chiesto al Papa di dimettersi appeared first on Il Post.

Arcivescovo Washington non è più cardinale per pedofilia/ Ultime notizie : Papa Francesco accetta dimissioni : Il Papa ha accettato le dimissioni dell'ex Arcivescovo di Washington Theodore McCarrick, accusato di abusi sessuali nei confronti di minori, sospendolo da ogni esercizio(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Pedofilia - il premier australiano al Papa : "Licenzi l'arcivescovo Wilson" : Il 67enne Wilson, è il più alto prelato cristiano al mondo ad essere condannato per aver coperto un prete pedofilo, aveva detto poco dopo la condanna che avrebbe fatto appello e che non si sarebbe ...