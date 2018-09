Papa a Palermo | ai giovani | ' la vita non si fa a colpi di vernice' No alla

Papa a Palermo : inchino Madonna a casa boss assolutamente no : Roma, 15 set., askanews, - 'Vi chiedo di vigilare attentamente, affinché la religiosità popolare non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa, perché allora, anziché essere mezzo di affettuosa ...

Papa a Palermo : inchino Madonna a casa boss assolutamente no : Roma, 15 set., askanews, - "Vi chiedo di vigilare attentamente, affinché la religiosità popolare non venga strumentalizzata dalla presenza mafiosa, perché allora, anziché essere mezzo di affettuosa ...

Papa : Palermo; Pagliaro - Cgil - - le parole del Pontefice siano un monito ad andare oltre le parole con le azioni concrete : ... 15 set- "Ci auguriamo che le parole di Papa Francesco siano un monito soprattutto nei confronti della politica e spingano al fare concreto, andando oltre annunci e vuote parole, per innescare ...

Il Papa a Palermo : "Non si può credere in Dio ed essere mafiosi" : Palermo,, askanews, - "Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita in nome di Dio amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e donne di ...

Palermo. Folla alla messa del Papa per commemorare don Pino Puglisi : Papa Francesco è tornato in Sicilia, a distanza di 5 anni dal suo primo viaggio pastorale a Lampedusa. Ad accoglierlo

Visita pastorale - Palermo - Il Papa : 'Servono uomini di amore - non uomini d'onore' : Chi vive per sé, chi moltiplica i suoi fatturati, chi ha successo, chi soddisfa pienamente i propri bisogni appare vincente agli occhi del mondo. La pubblicità ci martella con questa idea, eppure ...

Papa Francesco a Palermo - bagno di folla al Foro Italico : Visita in Sicilia per Papa Francesco. Il Pontefice ha celebrato la messa al Foro Italico di Palermo, in ricordo di don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 ...

"Non si può credere in Dio ed essere mafiosi" : Palermo - il grido di Papa Francesco contro i boss : Il Pontefice in visita pastorale in Sicilia rilancia l'anatema di Wojtyla nella Valle dei Templi. “L’unico populismo possibile è il populismo cristiano: sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese”

Papa Francesco arriva a Piazza Armerina : poi tappa a Palermo : Papa Francesco e' arrivato in Sicilia. Prima tappa Piazza Armerina dove ad attenderlo ci sono oltre quarantamila fedeli. Poi andar' a Palermo

PAPA FRANCESCO a PALERMO per i 25 anni dall'assassinio del beato Padre Pino Puglisi: Diretta streaming video della visita, programma e ultime notizie. Educazione e cultura contro la mafia

Palermo blindata per arrivo del Papa : 8.06 Palermo blindata per accogliere stamane Papa Francesco,che sarà in città per ricordare Padre Pino Puglisi, il prete antimafia ucciso 25 anni fa. Alle 10.45 atterrerà in elicottero al porto di Palermo, proveniente da Piazza Armerina (Enna).Poi sarà accompagnato al Foro Italico per la Messa. Dopo il pranzo con la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, alle 15 andrà alla Casa Museo di Brancaccio dedicata a don Puglisi. Poi alla ...