Paola Massari Chi è l' ex moglie di Claudio Baglioni | “Gli ho dato tutto quello che

Paola Massari / Chi è l'ex moglie di Claudio Baglioni : "non stavamo accoccolati a guardare il mare" : Chi è PAOLA MASSARI, ex moglie di Claudio Baglioni e madre di Giovanni, è una cantautrice di successo. Musa del noto cantante, per molti anni lo ha affiancato nel corso della sua...(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 15:00:00 GMT)