Pallavolo | il nuovo capitano sarà Tiziana Veglia | eredita la fascia da Vittoria Prandi

Pallavolo - nuovo sponsor per la Millenium Brescia : sulle maglie arriva Gabogas : La Millenium Brescia è lieta di annunciare Gabogas fra gli sponsor di maglia Gabogas nasce nel 1956 da un’idea del suo fondatore Giovanni Galvagni, e oggiopera in tutto il mercato nazionale della distribuzione del G.P.L. con oltre 50 dipendenti, tra addetti specializzati nella progettazione, assistenza e manutenzione di ogni impianto e trasporti, che lavorano nella sede di Vobarno e nel nuovo stabilimento di Brescia . L’innovazione, la ...

Pallavolo - rompete le righe per gli azzurri : nuovo raduno fissato per mercoledì 8 agosto : La Nazionale italiana di Pallavolo maschile si riunirà in Val di Fiemme mercoledì 8 agosto, dove gli azzurri lavoreranno fino al 13 Terminata un’altra settimana di lavoro durante la quale sono state disputate le due amichevoli contro l’Olanda (una vittoria e una sconfitta il bilancio); oggi dopo pranzo c’è stato il rompete le righe per il gruppo azzurro che tornerà a radunarsi in Val di Fiemme mercoledì 8 agosto in serata. Giannelli e ...