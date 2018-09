Palermo Folla alla messa del Papa per commemorare don Pino Puglisi

Papa Francesco a Palermo - bagno di folla al Foro Italico : Visita in Sicilia per Papa Francesco . Il Pontefice ha celebrato la messa al Foro Italico di Palermo , in ricordo di don Pino Puglisi, il parroco del quartiere Brancaccio ucciso dalla mafia il 15 ...

Rita Borsellino - folla a Palermo per i funerali. Don Ciotti : “Trasmise ai giovani la memoria delle vittime della mafia” : Una folla talmente numerosa che in parecchi non sono neppure riusciti a entrare in chiesa. Sono rimasti all’esterno, per poi applaudire lungamente l’uscita della salma di Rita Borsellino, morta nel giorno di ferragosto all’età di 73 anni dopo una lunga malattia. In tanti stamani non hanno rinunciato ad essere presenti nella chiesa Madonna della Provvidenza-don Orione per i funerali della sorella del magistrato ucciso ...