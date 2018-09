Pagelle Inter Parma | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2018-2019 - primo tempo

Pagelle/ Bologna Inter (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita. Falcinelli opaco e mal servito (Serie A) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 10:12:00 GMT)

Bologna-Inter 0-3 - le Pagelle : Keita fallisce due occasioni, Politano lotta e si scopre uomo assist L'Inter trova la prima vittoria stagionale in trasferta, battendo 3-0 al Dall'Ara il Bologna. I gol, nella ripresa, di Nainggolan, ...

Pagelle / Bologna Inter (0-3) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 20:20:00 GMT)

Bologna-Inter 0-3 - le Pagelle di CalcioWeb : Bologna-Inter 0-3, le pagelle di CalcioWeb – Pur essendo soltanto la terza giornata, la partita tra Bologna e Inter si configura già come una sorta di dentro o fuori per le due compagini, seppur per motivazioni e ambizioni differenti. Spalletti deve rinunciare al suo capitano Mauro Icardi, alle prese con un affaticamento muscolare, mentre Inzaghi, rispetto agli undici della gara contro il Frosinone, cambia solo Gonzalez con De Maio. ...

Pagelle/ Bologna Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Bologna Inter: Fantacalcio, i voti della partita valida per la 3^ giornata di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 1 settembre)(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:07:00 GMT)

Inter-Torino - le Pagelle granata : Meité stupisce - Nkoulou in difficoltà : SIRIGU - voto: 6,5 L'Inter per 47 minuti domina e produce due gol imprendibili. Volo salvifico in coda sul tiro disperato di Perisic, poi Icardi lo grazia. IZZO - voto: 5,5 Cento in Serie A e presto ...

Inter - le Pagelle dopo il pari con il Torino : squadra dai due volti - si salva De Vrij : Termina sul risultato di 2-2 il match tra Inter e Torino, con i nerazzurri che si fanno recuperare due reti di vantaggio, messe a segno da Ivan Perisic e Stefan De Vrij cui hanno risposto Andrea Belotti e Meité. Una partita dal doppio volto Novanta minuti di gioco a due facce, con l'Inter che nel primo tempo domina e trova il gol con Perisic dopo soli sette minuti su assist di Mauro Icardi, bravo ad allargarsi e a creare lo spazio per i compagni ...

Pagelle/ Inter-Torino (2-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter-Torino (2-2): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto).(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 22:51:00 GMT)

Inter-Torino 2-2 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/13 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Pagelle/ Inter-Torino : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Serie A - le Pagelle di Sassuolo-Inter : errore di Icardi in zona-gol : Dopo la sfida Sassuolo-Inter della prima giornata di Serie A, voti e pagelle sono decisamente deludenti per i nerazzurri. Purtroppo dopo la sconfitta, seppur di misura, i ragazzi di Luciano Spalletti hanno ricevuto molte critiche per via di una prestazione deludente. Il peggiore in campo è stato Dalbert, un parere che vede concordi i maggiori quotidiani sportivi tra cui la Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Al di sopra della sufficienza, invece, ...

Pagelle / Sassuolo Inter (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Sassuolo Inter: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. Domenico Berardi segna su rigore, i nerazzurri finiscono subito ko(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 23:16:00 GMT)

Sassuolo-Inter 1-0 - Serie A 2018/2019 : Pagelle e tabellino : Sassuolo-Inter, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Inter 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/8 af/LaPresse ...