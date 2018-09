Padre Pino Puglisi | nemmeno la mafia ha fermato il suo progetto per Brancaccio

ilfattoquotidiano

: Il Presidente @GiuseppeConteIT all'inaugurazione dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale 'Padre Pino… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT all'inaugurazione dell'anno scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale 'Padre Pino… - Azzurra_C : PREMIER CONTE IN SICILIA! In questi giorni la nostra Regione sarà sede di visite eccellenti. Oggi è stato il tur… - Avvenire_Nei : Palermo. «Così noi fratelli di padre Pino Puglisi accoglieremo il Papa» -

(Di sabato 15 settembre 2018) Dopo 25 anni trascorsi da quel 15 Settembre 1993 possiamo veramente dire chee Palermo stanno cambiando. La visita del Papa nei luoghi del martirio del Beato Giuseppee al Centro di accoglienzaNostro è il segno che il cammino di rinascita, che quel piccolo prete diaveva iniziato, non è stato interrotto,dalla. Anzi, paradossalmente, quanto accaduto 25 anni fa ha impresso il sigillo di “profeta” al Beato Giuseppe. Spiace dirlo ma è così… è sempre il male che identifica, prima di ogni altra entità, ciò che è bene e impegna tutto se stesso per sconfiggerlo. Seha cambiato volto, lo si deve al Centro da lui fondato; se oggi è stata possibile la progettazione di un asilo nido e di una piazza nel quartiere, che ancora oggi ne è privo, è perché il suo Centro in questi 25 anni ha saputo creare sinergie e relazioni ...