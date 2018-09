Pace fiscale | tetto fissato a un milione  Cosa c’è e cosa manca nella manovra

MAXI CONDONO FISCALE/ Legge di Bilancio - Bitonci (Lega) : "Pace con tetto di un milione a contribuente" : La pace FISCALE diventa un CONDONO: Legge di Bilancio, il sottosegretario al Tesoro Massimo Bitonci (Lega) annuncia che avrà "un tetto di un milione di euro a contribuente".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Dalla Pace fiscale alle aliquote - la manovra prende forma : "Prima viene la crescita, poi vengono i vincoli", ribadisce Matteo Salvini assicurando che il governo sta lavorando "giorno e notte" per mettere a punto la manovra fiscale. "Non tutto e subito", ripetono i vicepremier da giorni. Ma la legge di Bilancio prende forma e potrebbe eessere accompagnata da un decreto fiscale che la completi e nel quale saranno inseriti i provvedimenti cari a Lega e Movimento 5 Stelle.

Legge di Bilancio - la Lega moltiplica per dieci la Pace fiscale. Bitonci : "Tetto di 1 milione di euro a contribuente" : A fine giugno Matteo Salvini aveva annunciato che la "pace fiscale" prevista dal contratto di governo sarebbe servita per "chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100.000 euro" e di conseguenza "liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Ora, a un mese dal varo della Legge di Bilancio, la portata del ...

