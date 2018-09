OSA | PROBABILE INTERVENTO MILITARE IN VENEZUELA” Quando Trump disse | Perché

C OSA SUCCEDE AD ANDROID DOPO LA MULTA A GOOGLE DA 4.3 MILIARDI?/ Poco probabile lo sviluppo di nuovo OS : GOOGLE , MULTA record: 4.3 miliardi per ANDROID . Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Tour de France 2018 - settima tappa Fougères-Chartres : frazione lunga e insidiOSA. Volata probabile - ma non scontata : Oggi si svolgerà la frazione più lunga del Tour de France 2018. La settima tappa prevede infatti 231 km da Fougères a Chartres, con un percorso prevaletemene pianeggiante, ma che presenta anche qualche insidia. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della settima tappa della Grande Boucle. Percorso Poco dopo la partenza ci sarà una leggera salita, in cui vedremo la lotta per far partire la fuga di giornata. Poi troviamo un ...