Orfini vuol seppellire il Pd Sciogliamolo e rifondiamolo

(Di sabato 15 settembre 2018) La sinistra è morta? A guardare i sondaggi, di certo non se la passa bene. E a mettere la pietra tombale sembra essere il suo presidente, Matteo, pronto a celebrare il funerale del Partito democratico nella speranza che - novello Lazzaro - possa resuscitare e tornare sotto nuove spoglie."Stracciamo lo statuto del Pd,", ha dettoalla festa di Left Wing, "Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di Paese che non condivide le politiche di questo governo". Il presidente dem ammette - e finalmente sembra accettare - la sconfitta del maggior partito di sinistra in Italia e si prefigge un obiettivo: "Dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all'altezza della sfida"."Il partito com'è oggi non funziona", spiega. Che lancia una chiamata alle armi per rifondare una sinistra sempre più spaccata e divisa dalle correnti: "Mi ...