Orfini “Sciogliamo il Pd” Salvini “Condivido” La replica dem | “Va rifondato per battere

Pd - lo dice anche il presidente Orfini : “Sciogliamo il partito e rifondiamolo” : “Stracciamo lo statuto del Pd, sciogliamolo e rifondiamolo”. Parola del presidente del Pd, Matteo Orfini. Alla sesta edizione della festa di Left Win Orfini ha parlato in streaming ma usando parole che più chiare non potevano essere. “Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di paese che non condivide le politiche di questo governo: dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all’altezza della sfida. Il ...