: Il presidente del #Pd Orfini: “Sciogliamo il partito e rifondiamolo” - SkyTG24 : Il presidente del #Pd Orfini: “Sciogliamo il partito e rifondiamolo” - Corriere : Orfini: «Sciogliamo il Pd». E Salvini: «Condivido» - repubblica : Orfini: 'Sciogliamo il Pd e rifondiamolo' [news aggiornata alle 20:39] -

"Stracciamo lo statuto del Pd,lo elo. Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di Paese che non condivide le politiche di questo governo". Così il presidente dem, alla festa di Left Wing. "Dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all'altezza della sfida. Il partito com'è oggi non funziona", avverte. E spiega di rivolgersi "a tutti"; "Basta questa distinzione con la società civile, decidiamo insieme la linea politica e la leadership".(Di sabato 15 settembre 2018)