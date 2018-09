: Omicidio durante lite a Roma,un arresto - NotizieIN : Omicidio durante lite a Roma,un arresto - CyberNewsH24 : #Omicidio durante lite a Roma,un arresto - TelevideoRai101 : Omicidio durante lite a Roma,un arresto -

Una discussione, apparentemente per motivi banali tra due uomini senza fissa dimora, probabilmente ubriachi, è sfociata in. E' successo a, in un parcheggio di un supermercato vicino alla fermata della metropolitana Pietralata. Un 43enne con precedenti penali ha aggredito l'altro 'clochard' colpendolo al collo con un pezzo di vetro di bottiglia. La vittima non è stata ancora identificata. Il sospetto omicida è un romeno, fermato dai Carabinieri.(Di sabato 15 settembre 2018)