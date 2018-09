Ogni titolo di Claudio richiama un ricordo e un' emozione | dentro lo spettacolo una vita

Fabio FOgnini ha vinto in Messico : battuto Del Potro/ Tennis - Atp Los Cabos : terzo titolo stagionale : Fabio Fognini ha vinto in Messico: battuto Del Potro nella finale Atp di Los Cabos. Ultime notizie: terzo titolo stagionale per il Tennista azzurro, domani numero 14 del mondo.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:06:00 GMT)

ATP Los Cabos – FOgnini felicissimo dopo la vittoria : “se mi aveste parlato di titolo ad inizio torneo…” : Fabio Fognini ha superato Del Potro nella finale dell’ATP di Los Cabos compiendo una grande impresa: il tennista azzurro felicissimo dopo la vittoria Mentre in Italia stava per sorgere il sole, Fabio Fognini in Messico portava a compimento una grande impresa. Il tennista ligure, attuale numero 15 del mondo, ha superato nella finale dell’ATP di Los Cabos l’argentino Juan Martin Del Potro. Fognini, contro i favori del pronostico, ha portato ...

FOgnini - che trionfo a Los Cabos : è il suo terzo titolo stagionale : ... un atleta spesso discusso per i suoi comportamenti fuori dalle righe ma che, in questo momento, è senza ombra di dubbio uno dei tennisti migliori al mondo. Sul cemento messicano di Los Cabos, un ...

Tennis - FOgnini abbatte Del Potro e conquista il terzo titolo stagionale : Fabio Fognini ha battuto Juan Martin del Potro nella finale dell'open di Los Cabos per 6-4, 6-2 e ha così conquistato il suo ottavo titolo dell'Atp Tour. Con il primo successo sul cemento della sua ...

Tennis - impresa FOgnini : batte del Potro e conquista l'ottavo titolo della carriera : L'azzurro trionfa sul cemento a Los Cabos. Il suo ottavo successo in un torneo ATP, il primo su una superficie diversa dalla terra rossa. Ora è 14esimo, a una posizione dal suo best ranking di sempre--Fabio Fognini trionfa in Messico. Il 31enne ligure si aggiudica l’Abierto Mexicano del Tenis Mifel, torneo ATP 250 che si disputa sul cemento, superando in finale l’argentino Juan Martín del Potro 6-4, 6-2.Per Fognini è l’ottavo successo in un ...

ATP Los Cabos : impresa FOgnini - batte Del Potro e conquista l'ottavo titolo della carriera : ... ha detto Fognini, che proprio con l'argentino giocherà in doppio al Masters di Toronto , al via lunedì , diretta esclusiva su Sky Sport, . Fognini, il primo sigillo sul cemento Ha portato bene il ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio FOgnini magico! Demolito Del Potro - terzo titolo stagionale per il ligure! : Meraviglioso Fabio Fognini! Il Tennista italiano prende letteralmente a pallate l’argentino Juan Martin Del Potro e vince il torneo ATP 250 di Los Cabos: sul cemento messicano il nostro rappresentante, numero due del seeding, domina la scena battendo il numero uno del tabellone e numero 4 ATP con il netto punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. SI tratta del medesimo score con il quale Fognini aveva vinto in ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio FOgnini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : L'apertura della seconda frazione è stata lottatissima, ma al quinto vantaggio è stato il numero 15 del mondo a spuntarla. Pochi patemi, poi, fino alla chiusura, alla quale Fabio si è presentato ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio FOgnini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : Terza finale dell’anno per Fabio Fognini, che dopo le vittorie a San Paolo e Bastad, potrà giocarsi il titolo anche a Los Cabos. Nell’ATP 250 messicano, il ligure si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie in due set, 6-4 6-2 in poco più di un’ora (74 minuti), e domani avrà la chance di interrompere quella che somiglia ad una maledizione. I sette titoli in carriera di Fognini, infatti, sono arrivati tutti sulla terra. Quella ...

ATP Gstaad – FOgnini ko all’esordio contro Zopp : niente difesa del titolo per l’azzurro campione in carica : Fabio Fofnini sconfitto all’esordio nell’ATP di Gstaad: il tennista azzurro, campione in carica, si arrende all’estone Zopp al terzo set L’anno scorso alzava al cielo il trofeo, quest’anno Fabio Fognini si arrende al primo turno. Il tennis dà, il tennis toglie. Lo sa bene il tennista ligure che da campione in carica, è costretto ad abbandonare l’ATP di Gstaad al primo turno. Fabio Fognini, attuale numero 14 del ranking mondiale maschile, è ...