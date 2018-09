Occhio secco | i rischi e i nemici da evitare

dilei

(Di sabato 15 settembre 2018) La sindrome dell’è una patologia molto comune che, in base a recenti ricerche, colpisce il 90% delle donne over 50. Le lacrime sono fondamentali per la salute dei nostri occhi, questo perché garantiscono una buona lubrificazione, migliorando la visione. L’è circondato da una pellicola, denominata film lacrimale, ricca di sostanze protettive e nutritive, che ha il compito di tenere idratato questo organo. L’apertura e la chiusura delle palpebre ci consente di distribuire in modo uniforme il film lacrimale, proteggendo la cornea dalle infezioni e aiutando l’ossigenazione. Quando questo non accade, si inizia ad avvertire la fastidiosa sensazione di “sabbia negli occhi”. Quali sono i sintomi della sindrome dell’? Solitamente si avverte una sensazione di bruciore e arrossamento, come se fosse presente un corpo ...