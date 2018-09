“Non ti dimenticherò…” Musica in lutto | l’ex fidanzata del cantante rompe il silenzio

caffeinamagazine

(Di sabato 15 settembre 2018) ‘’Ti ho adorato dal giorno in cui ti ho incontrato, quando avevo diciannove anni, e lo farò per sempre. Sono così arrabbiata, sono così triste che non so cosa fare. Tu sei stato il mio più caro amico per così tanto tempo’’. Ariana Grandeildopo la morte delfidanzato eMac Miller. Lo ha fatto con un lungo post che raccoglie più di 15 milioni di visualizzazioni in poche ore e un video in cui Mac scherza con Ariana avvolto nella penombra di un ristorante, il sorriso complice e gli occhi che riflettono un amore incondizionato. Nonostante le cause del decesso non siano ancora state accertate, pare che il ragazzo sia stato stroncato da un’overdose, che, inizialmente, ha fatto pensare ad un suicidio. Tuttavia è stato accertato che ilnon aveva intenzione di togliersi la vita, e che il malore sia stato soltanto un grave incidente. In molti sapranno ...