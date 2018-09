' Non si può credere in Dio ed essere mafiosi' | Papa Francesco

Pirlo Non ha dubbi : 'La Juventus può davvero vincere la Champions' : Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo esalta il Milan dell'ex compagno di squadra Gennaro Gattuso. Pirlo, a margine dell'inaugurazione del Flagship Nike Store in corso Vittorio Emanuele a Milano, è ...

Mattarella : “Una stampa credibile costituisce elemento fondamentale della democrazia e Non può essere insidiata” : “Una stampa credibile, sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, e società editrici capaci di sostenere lo sforzo dell’innovazione attraverso i nuovi mezzi sono strumenti importanti a tutela della democrazia“. E’ quanto ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera inviata all’amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa, Pasquale Morgante. ...

Papa Francesco in Sicilia : «Non si può credere in Dio ed essere mafiosi» : Palermo ? «Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore». Papa...

BOLLO AUTO/ Si può Non pagare in sempre più casi. La lotta ai furbetti del bollo : bollo AUTO 2018, oltre i casi di esenzione, ci si chiede se la tassa di circolazione subirà delle modifiche con la Legge di bilancio. Intanto si combattono i furbetti del bollo(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:14:00 GMT)

Europa - Mattarella : “Idiosincrasia verso i nazionalismi - contrasto tra Paesi diventa ostilità e Non si sa cosa può diventare” : “Io sono avanti negli anni, sono nato durante i bombardamenti e, forse per questo, mi è rimasta un’innata diffidenza, e un’innata idiosincrasia verso qualunque pericolo di nazionalismo e di guerre” per cui “occorre riflettere su questo perché corriamo il rischio che riproporre dentro l’Unione un clima che non è soltanto concorrenziale ma è di contrapposizione, che poi diventa contrasto, poi diventa ostilità, diventa non ...