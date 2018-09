“Non riuscivo a suicidarmi e ho ucciso lei” | 16enne decapita la matrigna con una katana

Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez : “Non riuscivo a trattenere le lacrime” : Chiara Ferragni parla dopo il matrimonio con Fedez: “Ero troppo emozionata” Si è celebrato il 1 settembre il matrimonio più atteso dell’anno. Stiamo parlando di quello tra il rapper Fedez e la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni. Le nozze non sono andate in onda in televisione ma, tramite i social network, i numerosissimi fan […] L'articolo Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez: “Non riuscivo a ...

Us Open - Federer distrutto dopo la sconfitta con Millman : “Non riuscivo a respirare” : Us Open, Federer ha perso la chance di giocare il quarto di finale contro Djokovic, cadendo sotto i colpi di Millman ”Era veramente molto caldo stasera, non riuscivo a respirare, è la prima volta che mi accade. Più il match andava avanti, più sudavo, sudavo, sudavo sempre di più. Alla fine ho perso energia. Caldo e umidità erano impressionanti, è brutale giocare in queste condizioni e John è stato più bravo di me ad adattarsi”. ...

Laura Tangherlini/ L'inferno con l'ex fidanzato : “Non riuscivo a spezzare le catene” (Amore Criminale) : Laura Tangherlini, giornalista e conduttrice di RaiNews24, racconta la sua triste e dolorosa vicenda di violenza domestica nella puntata di Amore Criminale.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:07:00 GMT)