Non l' abbiamo scoperto da oggi che il capitale parte alla conquista del mondo e a

Pioli : 'È normale soffrire contro il Napoli. Abbiamo qualità - Non ci accontenteremo' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dagli inviati di Sky Sport al San Paolo al termine della partita di oggi contro il Napoli. Queste le sue parole raccolte e sintetizzate qui dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori. 'Abbiamo fatto una ...

Crollo Genova - Conte : "Non abbiamo ceduto a ricatto di Autostrade : Genova,, askanews, - "Qualcuno ha detto 'ma non c'è il commissario'. Dieci giorni dall'entrata in vigore dal decreto ci sarà il commissario, con mio decreto. E' un commissario che avrà pieni poteri, ...

Ponte Morandi - Conte applaudito a un mese dal crollo : “Non abbiamo ceduto al ricatto di affidare ad Autostrade la ricostruzione” : In una piazza De Ferrari gremita da persone riunite per rendere omaggio alle 43 persone morte nel disastro del Ponte Morandi, interviene il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “A dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto – ha annunciato – ci sarà il commissario con un mio decreto, ed è un commissario che avrà pieni poteri”. “Ho portato dei fogli pieni di fatti, di misure concrete. Qualcuno ha detto ...

Crollo Genova - Conte : Non abbiamo ceduto a ricatto di Autostrade : Genova, 14 set., askanews, - 'Non abbiamo ceduto al ricatto di Autostrade per la ricostruzione del ponte, sarà a sue spese, ma la procedura per revoca della concessione e la decadenza rimane in piedi ...

Boldi e De Sica a Verissimo : “Non abbiamo mai litigato - la verità è un’altra” : Verissimo, ospiti Massimo Boldi e Christian De Sica: la verità sul loro presunto litigio Christian De Sica e Massimo Boldi sono tornati di nuovo insieme. La coppia cinematografica si è riunita dopo gli ultimi anni passati lontani. Ospiti di Verissimo, nella puntata in onda sabato 15 settembre, i due attori hanno smentito di aver litigato. “La […] L'articolo Boldi e De Sica a Verissimo: “Non abbiamo mai litigato, la verità è ...

Spalletti spronta l'Inter : 'Non abbiamo paura di queste gare ravvicinate' : Aspettando il debutto in Champions di martedì, domani l'Inter gioca contro il Parma. Luciano Spalletti ha un dubbio in attacco: rischiare Icardi o confermare Keita. Inter. 'Sul gruppo non c'è nulla di ...

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Cina a Trump : 'Non ci piegheremo - abbiamo carburante per crescere' : Intanto, Carlos Gutierrez, ex segretario americano al Commercio durante la presidenza di George W Bush , ha spiegato che l'America si pentirà se - con i suoi dazi - farà rallentare l'economia cinese ...

La mafia Non è più quella che abbiamo conosciuto : In sostanza, sostenendo che è cambiato il rapporto fra mafia e politica Cantone riconosce che la mafia non è più quella che abbiamo conosciuto. Non perché non usa più la lupara. quella mafia con la ...

US Open - tutta la commozione dei Nonni di Naomi Osaka : “abbiamo pianto di gioia” : I nonni della vincitrice degli US Open hanno rivelato di aver pianto di gioia dopo che la nipote ha sconfitto Serena Williams in finale Il nonno di Naomi Osaka ha detto che domenica lui e sua moglie stavano piangendo di gioia dopo che la loro nipotina aveva sconfitto Serena Williams nella finale degli US Open, diventando la prima giapponese campionessa del Grande Slam statunitense. AFP/LaPresse “Non riesco ad avere la sensazione che ...

F1 - Hamilton non dorme sugli allori : “avverto tanta pressione - Non abbiamo la macchina più forte” : Il pilota della Mercedes ha parlato della situazione nel Mondiale, sottolineando come non abbia mai avvertito così tanta pressione Trenta punti di vantaggio non lasciano tranquillo Lewis Hamilton, che continua a tenere alta l’attenzione per evitare di farsi sorprendere da Vettel e dalla Ferrari. Photo by JOHN THYS / AFP La vittoria di Monza ha aumentato le chances del britannico di vincere il quinto titolo mondiale, ma la prudenza ...

Giuliana De Sio rivela : «Michele Morrone? Un caro amico - Non abbiamo nulla da nascondere» : Giuliana De Sio e Michele Morrone amanti segreti? Il pettegolezzo gira da parecchi mesi, ma solo pochi giorni fa l'attrice campana ha voluto rispondere a tono alle voci che la vogliono legata sentimentalmente al protagonista della fiction Sirene. Dalle colonne del settimanale Oggi, la De Sio ha messo in chiaro il tipo di rapporto che mantiene col ventisettenne: Sono anni che gira questa storia. Dicono che io e Michele stiamo insieme, in ...

Pd - Zingaretti : “Temibili Non gli avversari ma un congresso in cui si litiga. In passato abbiamo sbagliato strada” : “Candidati temibili per la segreteria del partito? Più che gli avversari, dobbiamo stare attenti a un congresso in cui si litiga e non si discute. In passato abbiamo sbagliato strada, lo dicono i risultati delle elezioni“. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla guida del Partito democratico, ospite a In Onda su La7. L'articolo Pd, Zingaretti: “Temibili non gli avversari ma un congresso in cui si ...

«Abbiamo provato a chiamarlo ma Non rispondeva». La battuta infelice su Kurt Cobain : OnestàPunti di vistaDioAutocriticaSistemaLezioni di vitaMusicaPassioneMaleConformismoAmiciziaOdio e amoreIspirazioneLennon e la rivoluzioneL'arte di esprimersiPunk rockTelevisioneRispettoEmarginatiSpiritualitàGesùCensuraPersonalitàCorruzioneEnergiaGioventùAnimaliLogicaVitaMorteChe Nirvana sarebbero senza Kurt Cobain? Alla notizia che i membri superstiti della band si sarebbero riuniti a Seattle, sul palco dei Foo Fighters, qualcuno ha storto il ...