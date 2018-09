Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip | la Ventura | “Mai vista una cosa così”

Temptation Island Vip - Simona Ventura : "Con Nilufar e Giordano ne vedremo delle belle" : Inizierà martedì 18 settembre la prima edizione di Temptation Island Vip, spin off del fortunato docu-reality estivo di Canale 5 Temptation Island. La trasmissione, nella bella stagione condotta da Filippo Bisciglia, sarà presentata nella sua versione celebrity da Simona Ventura, tornata in auge da quando è entrata nell'orbita di Maria de Filippi (vedi Selfie).Ed è proprio Supersimo a presentare l'imminente edizione del programma in ...

Nilufar e Giordano a Temptation - l'autrice svela : 'Non sono più gli stessi' : E' ormai nota a tutti la partecipazione di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi alla prima edizione Vip di Temptation Island. Abbiamo visto nascere la coppia, qualche mese fa, nel famoso studio Mediaset di Uomini e Donne. La giovane napoletana Nilufar Addati ha portato a termine il proprio percorso sul trono, preferendo Giordano Mazzocchi al corteggiatore rivale di quest'ultimo, che ricordiamo essere Nicolò Ferrari. Ma ancora una volta ...

Nilufar e Giordano : per i creatori di Temptation 'il loro rapporto si è capovolto' : La coppia più chiacchierata degli ultimi mesi è sicuramente quella formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, entrambi ex protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne [VIDEO]. La ragazza, che ricopriva il ruolo da tronista, è una studentessa a tempo pieno mentre il fidanzato è maestro di sci. Il loro rapporto è stato fin da subito messo in discussione a causa di alcune rivelazioni avvenute dopo la scelta della bella napoletana che, ...

Temptation island vip - Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi : "Qualcosa nei 'pesi' de loro rapporto si è capovolto" : Il settimanale 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha raccolto le dichiarazioni degli autori di Temptation island Vip, in particolare Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello, su una delle coppie più seguite del momento. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi torneranno assieme, più uniti che mai, dopo l'avventura in Sardegna? Ecco le considerazioni di chi vive a stretto contatto con i due ragazzi: Come sappiamo, appena usciti ...

Temptation Island Vip : scopriamo le coppie Ursula Bennardo e Sossio Aruta; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : Temptation Island Vip presenta, attraverso dei contributi video, le coppie in modo tale da permetterci di scoprire il perché della partecipazione di questi personaggi noti al reality dei sentimenti e delle tentazioni di Canale 5. Simona Ventura al timone del programma – per la prima volta – ci trasporterà in una location fantastica per parlare di sentimenti, di valori, di emozioni, di gelosie, di spazi e di incomprensioni. La ...

Temptation Island Vip : Nilufar Addati e Giordano sono tornati a casa? : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno lasciato Temptation Island Vip? Nilufar Addati e Giordano sono usciti da Temptation Island Vip? Da domenica scorsa sono iniziate ufficialmente le registrazioni della versione famosa del docu-reality condotta da Simona Ventura ma i fan dei protagonisti della prima edizione sono sempre in agguato. Sui social è spuntato un retroscena che ha stupito tutti: sembra che Nilufar sia tornata in possesso del suo ...