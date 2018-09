'Nel 2000 i telefoni faranno tutto loro' - le incredibili previsioni del 1962 nel libro 'Il futuro è sempre esistito' : A raccontarlo - in un mix di scienza, marketing, aneddoti e cultura pop - è il giornalista Edoardo Poeta con il libro 'Il futuro è sempre esistito', un saggio di storia sociale e culturale, edito da ...

'Nel 2000 i telefoni faranno tutto' - la profezia di 'Trapani Nuova' ha ispirato un libro : 'Quotidiani del mattino diffusi attraverso la rete telefonica e la possibilita' di leggere i Libri senza andare in biblioteca. Inoltre il telefono servira' anche per le operazioni bancarie'. Nulla che non sia possibile oggi, ma sono parole estrapolate da un vecchio articolo di una testata siciliana degli anni '60. Il giornale in questione è 'Trapani Nuova', l'edizione nello specifico risale al 26 giugno 1962. Il titolo dice 'Nel 2000 i telefoni ...

Tv2000 Nella Top20 ingaggia il comico Giacomo Poretti : Si rafforza ancora Tv2000. L’estate è stata chiusa con lo 0,82% di media registrando il miglior dato stagionale dalla nascita

Il 2000 come lo immaginavano Nel 1900 - e altre vecchie figurine : Una nuova mostra che aprirà domani a Modena raccoglie immagini d'altri tempi che per ragioni pubblicitarie o di intrattenimento mescolano scienza e fantasia The post Il 2000 come lo immaginavano nel 1900, e altre vecchie figurine appeared first on Il Post.

Domenica la ‘CorriRoma’ - in 2000 Nel ricordo di Abebe Bikila : Roma – Si svolgera’ Domenica 16 settembre la 12esima edizione di CorriRoma, la 10 chilometri ideata nel 2005 dagli organizzatori della Maratona di Roma per ricordare l’impresa di Abebe Bikila ai Giochi olimpici del 1960. Un evento che negli anni ha visto la partecipazione di grandi personaggi come la tennista russa Kurnikova e l’olimpionico di maratona Baldini. La gara partira’ alle 8.15 da via di San Gregorio, dove ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Jacobs re dei 100 maschili - Nadia Battocletti prima 2000 a vincere un titolo nazionale. Daisy Osakue male Nel disco : Seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera 2018, in corso a Pescara. prima dell’inizio delle gare si diffonde la notizia del ritiro di Simone Cairoli: “Il mio tendine ha deciso per me. Troppo male alla caviglia, meglio non rischiare” ha detto il multiplista, ieri in prima posizione provvisoria nel decathlon. Il titolo della specialità è stato ottenuto da Luca Di Tizio, mentre nell’eptathlon vince Sveva ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Jacobs re dei 100 maschili - Nadia Battocletti prima 2000 a vincere un titolo nazionale. Daisy Osakue male Nel disco : Seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera 2018, in corso a Pescara. prima dell’inizio delle gare si diffonde la notizia del ritiro di Simone Cairoli: “Il mio tendine ha deciso per me. Troppo male alla caviglia, meglio non rischiare” ha detto il multiplista, ieri in prima posizione provvisoria nel decathlon. Il titolo della specialità è stato ottenuto da Luca Di Tizio, mentre nell’eptathlon femminile vince ...

Como 2000 - oggi si comincia Nel precampionato c'è la Juve : Parte oggi la stagione della Como 2000, che da metà ottobre disputerà il campionato nazionale di serie C. Le calciatrici biancazzurre, 24 fra confermate e aggregate , l'organico verrà completato in ...

Due escursionisti bloccati dal maltempo a 2000 metri : li hanno recuperati Nella notte - Cronaca dal nord ovest : Volevano regalarsi un sabato in montagna, in alta quota. Solo che la gita è durata inaspettatamente fino alle prime luci dell'alba di domenica. Disavventura per due escursionisti che sabato 4 agosto ...

Mibac - Bonisoli : “Ministero vecchio e poco motivato - al via 2000 assunzioni Nel 2019” : Personale anziano con l'età media di 54 anni, poco motivato e che troppo a lungo si è avvalso del contributo del servizio civile per sopperire alle proprie mancanze. Entro il 2020, inoltre, il 20% dei dirigenti andrà in pensione. Per il titolare del Mibac bisogna ringiovanire il parco dipendenti attraverso un concorso per assumere 2000 persone da inserire al lavoro gradualmente.Continua a leggere

L'ODISSEA 2000 è al 5° posto Nella sezione PARCHI DIVERTIMENTO : ... infatti, è entrata nella HALL OF FAME il programma che premia le strutture che hanno ricevuto un Certificato di Eccellenza per cinque anni consecutivi, del portale web di viaggi più famoso al mondo. ...

Tuffo Nel passato. Estate 2000 : il nuovo millennio inizia con un’estate tra Giubileo - Europei e tormentoni : Estate 2000. La prima Estate del Terzo millennio e del XXI secolo che ancora oggi stiamo vivendo. L’Estate del Grande Giubileo di Giovanni Paolo II, caratterizzato dai cosiddetti Giubilei particolari per vari gruppi di persone, tra cui la Giornata Mondiale della Gioventù o Giubileo dei Giovani, culminato nella storica Veglia della serata del 19 Agosto svolta presso il Campus dell’Università di Tor Vergata a cui hanno partecipato due ...