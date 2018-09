NBA | dopo LeBron James tocca a Steph Curry | l' estate a tutta NBA di Neymar

Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni : tutta la carriera del ‘tanguero’ argentino tra Reggio - Bologna e il mondo NBA : “Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque (famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi) abbia fatto parte della mia vita negli ultimi 23 anni. È stato un viaggio favoloso. Ben al di là dei miei sogni”. Queste le parole scelte da EManuel David ‘Manu’ Ginobili per dare un ultimo abbraccio all’amore più grande: la pallacanestro. Le ...

NBA – Gli Hawks accontentano Carmelo Anthony : dopo 25 milioni di buyout arriva anche la maglia ‘commemorativa’ : dopo i 25 milioni che gli hanno concesso come buyout, gli Atlanta Hawks hanno esaudito anche un’altra richiesta di Carmelo Anthony: ottenere una maglia del team con il suo nome dopo avergli concesso un buyout da 25 milioni, che non gli farà perdere nemmeno un dollaro di quelli guadagnati ad OKC, gli Atlanta Hawks hanno accontentato anche l’ultima richiesta di Carmelo Anthony. L’ex cestista di OKC ha chiesto espressamente ...

NBA – Ron Artest cambia nome in… Ron Artest : dopo Metta World Peace e l’Amico dei Panda - l’ex Lakers torna alle origini : Ron Artest cambia nome e ritorna a quello di battesimo: niente più Metta World Peace o Panda’s Friend, da adesso in poi si chiamerà ‘Ron Artest’ Ron Artest, Metta World Peace o Panda’s Friend. Parlare dell’ex giocatore dei Lakers negli ultimi anni è diventato alquanto complicato a causa dei frequenti cambi di nome. Nato nel 1979 sotto il nome di battesimo di Ron Artest, nel 2011 l’ex cestista NBA è ...

Io sto con LeBron : dopo le critiche del presidente - anche Melania Trump si schiera con la leggenda NBA : "Lo sport non è mai stato qualcosa che divide la gente, ma qualcosa che unisce. E il presidente ci sta dividendo" ha affermato James, che ha nuovamente lasciato i 'suoi' Cleveland Cavaliers, portati ...

Mercato NBA – Clint Capela spegne le polemiche dopo il rinnovo : “mai pensato di andare via dai Rockets” : dopo il rinnovo con i Rockets, Clint Capela spegne ogni polemica sul suo possibile addio alla franchigia texana: ipotesi che non lo ha mai nemmeno sfiorato Nella giornata di ieri, Clint Capela ha firmato con gli Houston Rockets. dopo una lunga trattativa, il centro svizzero, finito sul Mercato NBA da restricted free agent, ha accettato l’offerta della franchigia texana da 90 milioni per 5 anni. Capela sembrava poter dire addio ad ...

Mercato NBA - Sacramento "ruba" tutti : presi Bjelica e Ferrell dopo le promesse ad altri : Negli ultimi giorni di free agency si è assistito a due casi particolarmente strani. Non siamo ai livelli di DeAndre Jordan nel 2015, quando si rimangiò la parola data ai Dallas Mavericks rifirmando ...

Basket NBA : Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors - è il secondo allenatore italiano dopo Messina a fare il grande salto : Non c’è più soltanto Ettore Messina tra gli allenatori italiani sbarcati nella NBA. Da poche ore, anche Sergio Scariolo è arrivato ufficialmente nella massima lega professionistica americana. La destinazione, per il coach bresciano, è quella dei Toronto Raptors col ruolo di vice di Nick Nurse. Stando alle notizie provenienti dall’altra parte dell’Oceano, Scariolo sarebbe stato fortemente voluto dal GM dei Raptors, Masai ...

NBA - parole al miele di Popovich per Leonard dopo la trade con Toronto : Kawhi Leonard ha salutato definitivamente San Antonio, l’ala è stata “tradata”, andrà a Toronto in cambio di DeRozan Kawhi Leonard e Danny Green a Toronto in cambio di DeRozan, Poeltl e una scelta protetta (1-20) al primo giro del Draft 2019, che diventerà 2 scelte protette al secondo turno fra un anno. Questa la trade che ha animato la giornata NBA. dopo l’annuncio della cessione di Leonard, il coach di San Antonio ...

NBA – L’autoironia di J.R. Smith : “ecco come mia figlia mi ha guardato dopo che non ho tirato in gara-1” [FOTO] : L’autoironia social di J.R. Smith: la guardia dei Cavs posta una foto della figlia e un divertente riferimento al famoso tiro ‘mancato’ in gara-1 delle Finals NBA J.R. Smith, a modo suo, è uno dei personaggi più divertenti dell’intero panorama NBA. La guardia dei Cleveland Cavaliers ha attraversato, nelle scorse Finals, uno dei momenti più difficili della sua carriera: incredibile il caos mediatico che si è creato ...

Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni/ Mercato NBA - biennale con gli Hornets : “Vado da Michael Jordan” : Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni. Mercato Nba, biennale con i Charlotte Hornets: “Vado da Michael Jordan”. Il cesista francese era stato scelto nel draft del 2001 dai texani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:56:00 GMT)