Nave Aquarius naviga verso zona soccorsi : La Nave Aquarius è di nuovo in acque internazionali dopo un lungo scalo tecnico a Marsiglia ed è diretta verso la zona di ricerca e soccorso internazionale nel Mediterraneo centrale, dove prevedono di ...

Nave Aquarius naviga verso zona soccorsi : ANSA, - ROMA, 15 SET - La Nave Aquarius è di nuovo in acque internazionali dopo un lungo scalo tecnico a Marsiglia ed è diretta verso la zona di ricerca e soccorso internazionale nel Mediterraneo ...

Migranti - anche Nave Aquarius si ferma : così le ong sono sparite dal Mediterraneo : anche la Aquarius ha lasciato la zona di Ricerca e soccorso. Il 26 agosto la nave operata da SOS Mediterranée e Medici senza Frontiere è rientrata a Marsiglia, dopo una situazione di stallo durata più una settimana al largo delle coste della Tunisia e con a bordo cinque tunisini salvati. Ora a soccorrere le imbarcazioni con cui i Migranti affrontano la traversata del Mediterraneo centrale non è rimasta nessuna ong. L’ultimo viaggio di ...

Migranti - dagli yacht alla Nave Aquarius storia di Alessandro : “Guadagno sei volte meno - ma ho dato un senso alla vita” : “Se devo quantificare, ora guadagno sei volte meno di prima”. Alessandro è originario di Torino ed è uno dei soccorritori del team di SOS Mediterranée a bordo dell’Aquarius, in pattugliamento da ieri nella zona Sar di fronte alla Libia. Prima di questa vita ha girato il mondo e ha un’esperienza quasi decennale sulle navi: da Greenpeace al mondo dello yatching. “Ma non è comparabile: ora ho dato un senso alla vita. E salvare vite vale ...

La mediatrice - il medico - il fotografo : chi sono i lavoratori sulla Nave Aquarius. “Non possiamo girarci dall’altra parte” : New York, Palermo, Torino, Los Angeles, Berlino, Romania, Egitto, Tunisia, Regno Unito, Australia. Le persone che lavorano a bordo di Aquarius – la nave SOS Mediterranée/Medici senza frontiere che effettua ricerca e soccorso, attualmente in missione nella zona SAR a 25/30 miglia davanti alla Libia nell’eventualità di imbarcazioni in difficoltà cariche di migranti – vengono da tutto il mondo. Come comunicano con le famiglie? Cosa vuol ...

Migranti - Guardia costiera soccorre Nave con 170 persone. Viminale : “Vadano a Malta o rifiutiamo i 20 dell’Aquarius” : La Guardia costiera italiana ha soccorso un barcone con 170 persone a bordo e il Viminale chiede siano accolte da Malta. Dopo che nelle scorse ore era stato trovato un accordo sulla gestione della nave Aquarius con 141 Migranti a bordo (di cui l’Italia ha accettato di accoglierne 20), ora il ministro dell’Interno riapre un nuovo fronte e ancora una volta con i vicini maltesi. “In Europa non cambiano mai”, ha scritto ...

La Nave Aquarius è arrivata a Malta - l'Ong : 'Salperemo di nuovo' : "UPDATE " L' #Aquarius arrive dans le port de La Valette à #Malte pour le débarquement des 141 rescapés. pic.twitter.com/imQ0eC4vzS " SOS MEDITERRANEE France, @SOSMedFrance, 15 agosto 2018

Aquarius - la Nave con a bordo 141 persone approda a Malta : esultano i migranti : L’Aquarius è entrata nel porto di La Valletta, Malta, alle 13.45 di mercoledì 15 agosto. “Ci sono state delle negoziazioni politiche ma non ci hanno dimenticato”, dice la mediatrice culturale di MSF a bordo della nave, Seraine, mentre dà l’annuncio alle 141 persone salvate venerdì scorso. Dopo il tweet di ieri del primo ministro maltese, Joseph Muscat, la conferma delle autorità marittime ad Aquarius è arrivata solo ...

La Nave Aquarius è arrivata a Malta : La nave Aquarius, con a bordo 141 persone recuperate in mare a largo della Libia, è arrivata a Malta, dove i migranti verranno sbarcati e poi trasferiti nei cinque paesi europei che si sono offerti di accoglierli: Portogallo, Spagna, Francia, Germania The post La nave Aquarius è arrivata a Malta appeared first on Il Post.

Matteo Salvini : 'La Nave Ong Aquarius sbarcherà a Malta. Gli immigrati andranno in Spagna - Francia e Germania' : Matteo Salvini dà una 'buona notizia' in una giornata segnata dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova . La nave ong Aquarius, annuncia il ministro dell'Interno su Twitter, di proprietà ...

Migranti - accordo tra 6 Paesi Ue per accogliere i 141 profughi di Nave Aquarius : Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna accoglieranno i 141 Migranti: "Malta farà una concessione che consente alla nave Aquarius di entrare nei suoi porti, nonostante non abbia alcun obbligo giuridico nel doverlo fare. Malta servirà come base logistica".Continua a leggere

Aquarius - raggiunto l’accordo : 141 migranti distribuiti in 5 Paesi Ue. Malta accetta l’attracco della Nave : C’è l’accordo su chi accoglierà i 141 migranti salvati dalla nave Aquarius. Francia, Spagna, Germania e Portogallo ospiteranno una parte degli stranieri, mentre Malta ha acconsentito all’attracco dell’imbarcazione. “Lodo questi Paesi per la loro solidarietà e per la condivisione della responsabilità”, ha commentato il commissario Ue Dimitris Avramopoulos all’agenzia Ansa. Intanto Amnesty International in una ...

Migranti - Nave Aquarius vaga per Mediterraneo in cerca porto sicuro : In una nota ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso disapprovazione per la "dura presa di posizione politica" dell'Italia, usando un linguaggio più morbido rispetto a due mesi fa, ...