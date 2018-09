Natale Giunta | lo chef de La Prova del cuoco Derubato mentre dormiva | Devo dire

ilsussidiario

: Ladri a casa dello chef Natale Giunta, ma i cani li mandano in fuga - canicattiweb : Ladri a casa dello chef Natale Giunta, ma i cani li mandano in fuga - canicattiweb : Ladri a casa dello chef Natale Giunta, ma i cani li mandano in fuga - canicattiweb : Ladri a casa dello chef Natale Giunta, ma i cani li mandano in fuga -

(Di sabato 15 settembre 2018)è stato. I ladri sono entrati in casa dellode Ladele solo grazie ai suoi cani non è finito tutto in tragedia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:48:00 GMT)